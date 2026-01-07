Pessoas

Morais Sarmento demitiu-se da presidência da FLAD

  • Lusa
  • 11:46

O presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Nuno Morais Sarmento, apresentou a demissão, que foi aceite, na passada segunda-feira, invocando falta de condições pessoais e de saúde, anunciou hoje a organização.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a FLAD refere que, num ano em que serão comemorados os 250 anos da independência dos Estados Unidos, e “face à exigência do cargo”, Morais Sarmento “entendeu não poder, neste momento, garantir as condições pessoais e de saúde necessárias”.

“Por este motivo, o presidente da FLAD pediu para cessar as atuais funções”, indica a mesma nota.

