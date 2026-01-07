Pinto Luz avisa ANA: “O tempo dos adiamentos acabou”

A ANA irá entregar o relatório ambiental para aumentar a capacidade do aeroporto Humberto Delgado para 45 movimentos por hora em maio. Já este mês, será entregue a primeira fase do relatório ambiental do futuro aeroporto Luís de Camões, que o ministro das Infraestruturas garante que estará a funcionar dentro de 10 a 12 anos.

A ANA tinha entregue ao Governo a 1 de agosto o relatório final com a proposta para a expansão da capacidade da Portela, que permitirá aumentar o número de passageiros da infraestrutura para 40 a 45 milhões. À margem da inauguração oficial das obras de remodelação e expansão do terminal 2, os responsáveis da ANA apontaram a entrega do relatório ambiental à Agência Portuguesa do Ambiente em maio.













1 / 7

No terreno estão já as obras de expansão do pier sul do terminal 1, que será dotado de 10 novas portas de embarque com ponte telescópica e terá uma aérea de 33 mil metros quadrados, num investimento superior a 250 milhões de euros. Na empreitada, a cargo do consórcio liderado pela Mota-Engil e que integra a Vinci, HCI e Alves Ribeiro, estão 150 trabalhadores mas, no pico, o número chegará aos 150. A conclusão está prevista para o final do próximo ano.

“Vimos ali obras muito interessantes. À boa maneira portuguesa, muitos de vós diriam que quando este aeroporto estiver pronto não vai ser preciso um novo, porque isto vai servir para gerações. Desenganem-se. Aqui uma mensagem muito clara à ANA – e sei que a ANA vai cumprir e ainda este mês vai entregar a primeira fase do relatório ambiental – o tempo dos adiamentos acabou”, afirmou o ministro das Infraestruturas na cerimónia que decorreu na quarta-feira à tarde. “Teremos o novo aeroporto Luís Vaz de Camões”.

Ainda por assinar está um memorando de entendimento que o Executivo propôs à ANA “tendo em vista a clarificação dos momentos procedimentais e do conteúdo pretendido pelo Concedente a incluir na candidatura ao novo aeroporto”.

Para já foi inaugurada a expansão e remodelação do terminal 2, com o aumento de áreas operacionais, nomeadamente áreas de circulação e de seating, instalações sanitárias e áreas comercias. Foram também remodeladas as portas de embarque com a implementação de biometria.

“Hoje celebramos um marco importante para o aeroporto Humberto Delgado com a conclusão das obras de ampliação e modernização da área de embarque do terminal 2 do aeroporto. Esta intervenção, com um investimento de 20 milhões de euros, marca mais uma etapa do Programa Upgrade de melhoria dos serviços e infraestruturas”, destacou Thierry Ligonnière.

Além do Aeroporto Humberto Delgado, a concessionária tem investimentos noutros aeroportos, como a renovação da pista do Aeroporto Francisco Sá Carneiro (53 milhões), a reabilitação dos terminais de Ponta Delgada e Horta (17 milhões), a intervenção na cobertura do Aeroporto de Faro (17 milhões) e um novo terminal em Porto Santo (40 milhões).

A concessionária dos aeroportos portugueses registou em 2024 um lucro recorde de 511 milhões de euros, mais 22,6% do que os 416,7 milhões registados no ano anterior. Os resultados da empresa detida pela francesa Vinci beneficiaram do aumento de 22% das receitas para uns inéditos 1.105 milhões de euros.