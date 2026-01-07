Pinto Luz avisa ANA: “O tempo dos adiamentos acabou”
Remodelação do terminal 2 foi oficialmente inaugurada esta quarta-feira. Obras no terminal 1 estarão prontas no final do próximo ano, num investimento superior 250 milhões.
A ANA irá entregar o relatório ambiental para aumentar a capacidade do aeroporto Humberto Delgado para 45 movimentos por hora em maio. Já este mês, será entregue a primeira fase do relatório ambiental do futuro aeroporto Luís de Camões, que o ministro das Infraestruturas garante que estará a funcionar dentro de 10 a 12 anos.
A ANA tinha entregue ao Governo a 1 de agosto o relatório final com a proposta para a expansão da capacidade da Portela, que permitirá aumentar o número de passageiros da infraestrutura para 40 a 45 milhões. À margem da inauguração oficial das obras de remodelação e expansão do terminal 2, os responsáveis da ANA apontaram a entrega do relatório ambiental à Agência Portuguesa do Ambiente em maio.
No terreno estão já as obras de expansão do pier sul do terminal 1, que será dotado de 10 novas portas de embarque com ponte telescópica e terá uma aérea de 33 mil metros quadrados, num investimento superior a 250 milhões de euros. Na empreitada, a cargo do consórcio liderado pela Mota-Engil e que integra a Vinci, HCI e Alves Ribeiro, estão 150 trabalhadores mas, no pico, o número chegará aos 150. A conclusão está prevista para o final do próximo ano.
“Vimos ali obras muito interessantes. À boa maneira portuguesa, muitos de vós diriam que quando este aeroporto estiver pronto não vai ser preciso um novo, porque isto vai servir para gerações. Desenganem-se. Aqui uma mensagem muito clara à ANA – e sei que a ANA vai cumprir e ainda este mês vai entregar a primeira fase do relatório ambiental – o tempo dos adiamentos acabou”, afirmou o ministro das Infraestruturas na cerimónia que decorreu na quarta-feira à tarde. “Teremos o novo aeroporto Luís Vaz de Camões”.
Ainda por assinar está um memorando de entendimento que o Executivo propôs à ANA “tendo em vista a clarificação dos momentos procedimentais e do conteúdo pretendido pelo Concedente a incluir na candidatura ao novo aeroporto”.
Para já foi inaugurada a expansão e remodelação do terminal 2, com o aumento de áreas operacionais, nomeadamente áreas de circulação e de seating, instalações sanitárias e áreas comercias. Foram também remodeladas as portas de embarque com a implementação de biometria.
“Hoje celebramos um marco importante para o aeroporto Humberto Delgado com a conclusão das obras de ampliação e modernização da área de embarque do terminal 2 do aeroporto. Esta intervenção, com um investimento de 20 milhões de euros, marca mais uma etapa do Programa Upgrade de melhoria dos serviços e infraestruturas”, destacou Thierry Ligonnière.
Além do Aeroporto Humberto Delgado, a concessionária tem investimentos noutros aeroportos, como a renovação da pista do Aeroporto Francisco Sá Carneiro (53 milhões), a reabilitação dos terminais de Ponta Delgada e Horta (17 milhões), a intervenção na cobertura do Aeroporto de Faro (17 milhões) e um novo terminal em Porto Santo (40 milhões).
A concessionária dos aeroportos portugueses registou em 2024 um lucro recorde de 511 milhões de euros, mais 22,6% do que os 416,7 milhões registados no ano anterior. Os resultados da empresa detida pela francesa Vinci beneficiaram do aumento de 22% das receitas para uns inéditos 1.105 milhões de euros.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Pinto Luz avisa ANA: “O tempo dos adiamentos acabou”
{{ noCommentsLabel }}