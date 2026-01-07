Porsche 911 é o carro de luxo mais vendido em 2025. E estes Rolls Royce são únicos nas estradas portuguesas

O 911 foi o carro mais vendido no sector do luxo em 2025. Também há Rolls Royce, Lamborghinis, Maseratis, Ferraris ou Aston Martin. Muitas vezes, apenas um modelo de cada.

Dos 136.539 automóveis vendidos em 2025, apenas 1500 matrículas são de carros de luxo, e há um líder claro nas estradas portuguesas neste segmento: o Porsche 911. Ao todo, 289 carros de entre as suas 20 declinações foram vendidos no último ano, de acordo com os dados oficiais da ACAP para o ECO Avenida.

“Há um caso de paixão por um carro icónico“, diz Nuno Costa, diretor-geral da Porsche em Portugal, sobre o êxito deste modelo mil vezes fotografado e filmado. Um carro “icónico e iconográfico”, produzido há 60 anos, “sem interrupções” que custa mais de 200 mil euros e do qual se conseguem ainda fazer versões ainda mais especiais. Em 2025, foi vendida em Portugal uma unidade das apenas 90 produzidas do 911 GT3 Ferdinand Alexander, que custou cerca de 427 mil euros.

A marca de origem alemã, nascida nos 30, tem cinco concessionários em Portugal: Lisboa, Porto, Braga, Leiria e Faro. Foi na capital que mais 911 se venderam: Lisboa, 100; Porto, 70; Braga, 41. Os restantes dividem-se entre Leiria e Faro. 85% dos clientes são portugueses, nas contas de Nuno Costa. Habitualmente, os compradores esperam três, quatro meses pelo seu carro – personalizado – e vão acompanhando a produção. “Faz tudo parte do processo”, diz Nuno Costa. “A cada semana vai sabem mais detalhes e informações da nossa parte”.





















O segundo lugar do ranking de vendas em 2025 foi para o Mercedes-Benz Classe G, do qual foram vendidas 143 unidades. Outros quatro modelos ultrapassam a fasquia das 100 unidades vendidas, como a Range Rover (137) ou o BMW XM (102). A tabela dos automóveis de luxo mais vendidos em Portugal é completada com 14 modelos dos quais foi vendido apenas uma unidade. E na lista aparecem marcas icónicas como o Maserati Granturismo, o Rolls-Royce Spectre, o Ferrari Daytona SP3, o Lamborghin Temerario ou o Maserati Grancabrio

Veja aqui a lista completa