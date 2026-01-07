Portugal avança com emissão sindicada a dez anos

Portugal prepara-se para realizar uma emissão sindicada de dívida. O IGCP contratou bancos para ajudar na colocação de uma nova linha de obrigações do Tesouro a dez anos, de acordo com a agência de informação financeira IFR.

A operação de financiamento está em curso e deverá ficar concluída esta quinta-feira. Ainda há poucos detalhes sobre a emissão, nomeadamente em relação ao montante e taxa de juro. Esta quarta-feira as Obrigações do Tesouro a 10 anos transacionam com uma yield de 3,1%, valor que servirá de referência para esta operação.

Portugal tem por hábito abrir o ano com uma emissão sindicada e este ano não é exceção. Há um ano, numa operação do género, o Tesouro levantou quatro mil milhões de euros em obrigações a dez anos pelas quais pagou uma taxa de juro na ordem dos 3,1%.

Esta será a primeira de três emissões sindicadas previstas para este ano, de acordo com o programa de financiamento de 2026 divulgado pelo IGCP.

De acordo com esse programa, a necessidades de financiamento do Estado para 2026 ascendem a 29,4 mil milhões de euros em termos brutos, mais 14% em relação ao ano passado.

A agência liderada por Pedro Cabeços conta financiar grande parte dessas necessidades através de Obrigações do Tesouro, prevendo um mix de emissões sindicadas e leilões que permitirão levantar 24 mil milhões de euros nos mercados.

(notícia em atualização)