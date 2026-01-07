Portugal avança com emissão sindicada a dez anos
IGCP contratou bancos para colocar no mercado uma nova linha de referência a dez anos. Operação deverá ficar concluída esta quinta-feira.
Portugal prepara-se para realizar uma emissão sindicada de dívida. O IGCP contratou bancos para ajudar na colocação de uma nova linha de obrigações do Tesouro a dez anos, de acordo com a agência de informação financeira IFR.
A operação de financiamento está em curso e deverá ficar concluída esta quinta-feira. Ainda há poucos detalhes sobre a emissão, nomeadamente em relação ao montante e taxa de juro. Esta quarta-feira as Obrigações do Tesouro a 10 anos transacionam com uma yield de 3,1%, valor que servirá de referência para esta operação.
Portugal tem por hábito abrir o ano com uma emissão sindicada e este ano não é exceção. Há um ano, numa operação do género, o Tesouro levantou quatro mil milhões de euros em obrigações a dez anos pelas quais pagou uma taxa de juro na ordem dos 3,1%.
Esta será a primeira de três emissões sindicadas previstas para este ano, de acordo com o programa de financiamento de 2026 divulgado pelo IGCP.
De acordo com esse programa, a necessidades de financiamento do Estado para 2026 ascendem a 29,4 mil milhões de euros em termos brutos, mais 14% em relação ao ano passado.
A agência liderada por Pedro Cabeços conta financiar grande parte dessas necessidades através de Obrigações do Tesouro, prevendo um mix de emissões sindicadas e leilões que permitirão levantar 24 mil milhões de euros nos mercados.
(notícia em atualização)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Portugal avança com emissão sindicada a dez anos
{{ noCommentsLabel }}