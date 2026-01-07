Portugal é exemplo na tecnologia avançada de defesa e do espaço, diz comissário europeu
O comissário europeu para a Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, afirmou, em Matosinhos, que Portugal é um exemplo no desenvolvimento de tecnologia avançada de defesa e do espaço.
O comissário europeu para a Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, afirmou esta quarta-feira, em Matosinhos, que Portugal é um exemplo no desenvolvimento de tecnologia avançada de defesa e do espaço.
No final de uma visita ao CEiiA — Centro de Engenharia e Desenvolvimento, com o ministro da Educação, Fernando Alexandre, o responsável da União Europeia afirmou sentir-se “inspirado” pelo que viu.
“Portugal está a dar o exemplo à Europa, a toda a União Europeia, a outros Estados-membros, de como desenvolver as tecnologias mais avançadas, tanto para a defesa como para o espaço, utilizando também a assistência financeira da União Europeia”, afirmou Andrius Kubilius.
Afirmando-se, também, “muito feliz” pela forma como “os programas [da União Europeia] estão a funcionar de forma muito eficaz”, o comissário destacou os “muitos planos que Portugal tem, tanto no desenvolvimento de capacidades de defesa, como também muito importantes para o espaço, onde as tecnologias e a engenharia são muito cruciais. O que vi aqui é realmente muito emocionante e inspirador para mim”.
Destacando o exemplo do CEiiA como uma “instalação privada onde os fundos públicos podem ser utilizados da forma mais eficaz”, o comissário lituano elogiou a eficácia, também, na forma como Portugal está a utilizar “os fundos europeus, os fundos REF [fundos referenciados]”.
Relevando que há muitos anos que trabalha na área da Física, Kubilius afirmou sentir “inveja” do que se faz no CEiiA, terminando o rol de elogios defendendo que “Portugal está a tornar-se uma grande potência no espaço”.
O CEiiA desenvolve produtos inovadores em indústrias como a aeronáutica, a mobilidade e o espaço.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Portugal é exemplo na tecnologia avançada de defesa e do espaço, diz comissário europeu
{{ noCommentsLabel }}