Portugal é o quarto melhor país em 2025 na lista do The One Club for Creativity

O país subiu 21 posições no ranking anual que reconhece os países e agências mais premiadas em várias competições de publicidade. A Uzina ficou em 12º lugar no ranking global.

O The One Club for Creativity revelou a sua lista anual de agências e países mais premiados em concursos de publicidade, como o One Show, o Art Directors Club of Europe (ADCE) Awards e todas as competições de membros da ADCE, inclusive o Festival do Clube da Criatividade de Portugal. O País ficou em quarto lugar na lista deste ano, dominada pelos Estados Unidos, Canadá e Alemanha.

A organização de celebração da comunidade criativa mundial explica que a subida de 21 posições — país incluído no top 10 de 2025 que mais subiu — se deveu maioritariamente ao projeto Hidden Tags, um trabalho da Uzina para o Ikea. “Apesar de ter conquistado apenas um Lápis de Bronze e uma menção honrosa no The One Show — e de ter ficado completamente ausente da ADC104 –, “Hidden Tags” teve um desempenho excecional na Europa“, declara, no seu site.

Outros trabalhos que influenciaram a posição de Portugal, de acordo com o The One Club, foram: “History Outnumbered”, da Dentsu Creative Iberia para o Canal História; “Carnation, Word & Melody”, de Silvia Matias e NON-OFF para KIÔLO, e o Bro Studios por ter colaborado na campanha “Magnetic Stories” da Area 23 para a Siemens Healthineers.

A posição de Portugal na lista, assim como a entrada no top 10 de países do Brasil, Áustria e Holanda, levaram à saída de França, Austrália, Colômbia e Espanha do ranking.

Analisando a lista por agências, a Uzina está em 12º lugar no ranking global de agências, com 403 pontos — 12 pontos do One Show, 96 da ADC Europe e 295 do Festival CCP. O líder do ranking é a FCB New York com 4209 pontos. A Dentsu Creative Iberia — 16º lugar com 346,5 pontos — é outra das agências no top 20. A agência O Escritório consegue ainda um lugar no top 100, com 65 pontos que a posicionam em 98º lugar.

Na Europa, a Uzina está em quinto lugar e a Dentsu em sétimo. A agência O Escritório alcança o 30º lugar, a Leo Lisboa o 33º, a Bastarda o 35ª , a Havas Portugal o 38º . A Stream and Tough Guy está no 44º e a FunnyHow no 48º, fechando assim a presença portuguesa no top 50 da Europa.

Analisando unicamente Portugal, o top é o seguinte:

Uzina – com 40 prémios; Dentsu Creative Iberia – com 48 prémios; O Escritório – com 20 prémios; Leo Lisboa – com 26 prémios; Bastarda – com 8 prémios; Havas Portugal – com 6 prémios; Stream and Tough Guy – com 9 prémios; FunnyHow? – com 22 prémios; Dentsu Media Portugal – com 16 prémios; BBDO/TBWA Portugal – com 14 prémios;

O ranking global é criado através da acumulação de pontos em três níveis de competições. O The One Show , o ADC Annual Awards e o TDC Competition aceitam inscrições do mundo todo e, portanto, compõem o nível global mais alto. O ONE Asia Creative Awards e o Art Directors Club Europe Awards compõem o nível regional. Os clubes membros da ADCE, incluindo o CCP, e o The One Club — em Denver, Miami e San Diego — realizam competições locais que compõem o nível nacional. O tipo de prémio alcançado faz ainda variar a pontuação dada no ranking.