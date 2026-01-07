Ideias +M

Portugal é o quarto melhor país em 2025 na lista do The One Club for Creativity

 Rafael Correia,

O país subiu 21 posições no ranking anual que reconhece os países e agências mais premiadas em várias competições de publicidade. A Uzina ficou em 12º lugar no ranking global.

O The One Club for Creativity revelou a sua lista anual de agências e países mais premiados em concursos de publicidade, como o One Show, o Art Directors Club of Europe (ADCE) Awards e todas as competições de membros da ADCE, inclusive o Festival do Clube da Criatividade de Portugal. O País ficou em quarto lugar na lista deste ano, dominada pelos Estados Unidos, Canadá e Alemanha.

A organização de celebração da comunidade criativa mundial explica que a subida de 21 posições — país incluído no top 10 de 2025 que mais subiu — se deveu maioritariamente ao projeto Hidden Tags, um trabalho da Uzina para o Ikea. “Apesar de ter conquistado apenas um Lápis de Bronze e uma menção honrosa no The One Show — e de ter ficado completamente ausente da ADC104 –, “Hidden Tags” teve um desempenho excecional na Europa“, declara, no seu site.

Outros trabalhos que influenciaram a posição de Portugal, de acordo com o The One Club, foram: “History Outnumbered”, da Dentsu Creative Iberia para o Canal História; “Carnation, Word & Melody”, de Silvia Matias e NON-OFF para KIÔLO, e o Bro Studios por ter colaborado na campanha “Magnetic Stories” da Area 23 para a Siemens Healthineers.

A posição de Portugal na lista, assim como a entrada no top 10 de países do Brasil, Áustria e Holanda, levaram à saída de França, Austrália, Colômbia e Espanha do ranking.

Analisando a lista por agências, a Uzina está em 12º lugar no ranking global de agências, com 403 pontos — 12 pontos do One Show, 96 da ADC Europe e 295 do Festival CCP. O líder do ranking é a FCB New York com 4209 pontos. A Dentsu Creative Iberia — 16º lugar com 346,5 pontos — é outra das agências no top 20. A agência O Escritório consegue ainda um lugar no top 100, com 65 pontos que a posicionam em 98º lugar.

Na Europa, a Uzina está em quinto lugar e a Dentsu em sétimo. A agência O Escritório alcança o 30º lugar, a Leo Lisboa o 33º, a Bastarda o 35ª , a Havas Portugal o 38º . A Stream and Tough Guy está no 44º e a FunnyHow no 48º, fechando assim a presença portuguesa no top 50 da Europa.

Analisando unicamente Portugal, o top é o seguinte:

  1. Uzina – com 40 prémios;
  2. Dentsu Creative Iberia – com 48 prémios;
  3. O Escritório – com 20 prémios;
  4. Leo Lisboa – com 26 prémios;
  5. Bastarda – com 8 prémios;
  6. Havas Portugal – com 6 prémios;
  7. Stream and Tough Guy – com 9 prémios;
  8. FunnyHow? – com 22 prémios;
  9. Dentsu Media Portugal – com 16 prémios;
  10. BBDO/TBWA Portugal – com 14 prémios;

O ranking global é criado através da acumulação de pontos em três níveis de competições. O The One Show , o ADC Annual Awards e o TDC Competition aceitam inscrições do mundo todo e, portanto, compõem o nível global mais alto. O ONE Asia Creative Awards e o Art Directors Club Europe Awards compõem o nível regional. Os clubes membros da ADCE, incluindo o CCP, e o The One Club — em Denver, Miami e San Diego — realizam competições locais que compõem o nível nacional. O tipo de prémio alcançado faz ainda variar a pontuação dada no ranking.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Portugal é o quarto melhor país em 2025 na lista do The One Club for Creativity

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Ideias +M
WFA prevê 2026 com eficácia da IA no topo

"O foco vai evoluir da redução de custos para a entrega de melhorias mensuráveis nos resultados de marketing, com as marcas a experimentar cada vez mais a IA generativa", diz a WFA.

+ M,

Marketing
WPP ganha conta criativa e de meios da Meo

Ao fim de mais de 20 anos, as contas de criatividade e meios da Meo vão mudar de agências. A WPP ganhou a conta, num concurso no qual estiveram a OMD e Dentsu, as incumbente, e também a Publicis.

Carla Borges Ferreira,

Marketing
Adclick Group ganha marketing de influência do Continente

O Adclick Group será ainda responsável pela gestão integrada de social media da Kasa.

+ M,