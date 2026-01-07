Portuguesa Salsa acelera expansão na Índia e estreia-se em nova cidade

E vão nove. Pouco mais de um ano depois de ter entrado na Índia, a Salsa Jeans acelerou a sua expansão no país com a abertura de três novas lojas no país, aumentando para nove o número de unidades no mercado asiático.

Além de passar a contar com mais uma loja em Deli e uma segunda unidade em Gurugram, a marca de vestuário detida pela Sonae entrou em Noida, uma cidade com mais de 600 mil habitantes e em forte expansão.

As três recentes aberturas (Deli, Noida e Gurugram), num modelo de parceria com o grupo de moda indiano Lyskraft, especialista na gestão de marcas internacionais, “reforçam a presença da marca em localizações comerciais de elevado tráfego e perfil premium, permitindo à Salsa Jeans chegar a um público urbano e cosmopolita”, revela a empresa em comunicado.

“A Índia é uma das economias mundiais com maior potencial de crescimento, prevendo-se a entrada na classe média de 80 milhões de famílias até 2030. Assim, será também um dos mercados mais dinâmicos dos próximos anos para o setor da Moda”, destaca João Martins, diretor executivo da Salsa Jeans.

O responsável realça ainda que a operação da empresa “tem vindo a crescer a um bom ritmo, com presença consolidada em várias cidades“, confirmando a confiança no mercado e no parceiro, “com quem temos vindo a construir esta estratégia de sucesso”, remata.

Totalmente detida pela Sonae, que em 2016 começou por comprar metade da participação à família Vila Nova e há quatro anos adquiriu a restante à outra acionista (Wonder Investments), a marca especializada em jeans e denim, que tem a base industrial em Famalicão, tem vindo a reforçar a sua expansão internacional. Empresa já está presente em cerca de 50 países.