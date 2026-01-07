Ranking: United Health destaca-se como maior seguradora do mundo

A norte-americana United Health confirmou em 2024 ser a maior seguradora do mundo com os prémios vendidos quase a atingir o equivalente em dólares os 300 mil milhões de euros, quase o dobro da sua concorrente Centene, a segunda maior. As evidências decorrem do agora publicado ranking anual da A.M.Best, referente às contas das maiores companhias a nível mundial.

O ranking anual da AM Best 2026, na prática são dois – as maiores seguradoras por volume de prémios vendidos e as maiores por dimensão dos seus ativos – evidencia a forte predominância das seguradoras de saúde dos Estados Unidos no mercado global particularmente quando analisado o critério de prémios líquidos emitidos. O ranking por ativos não bancários revela uma distribuição mais equilibrada entre empresas norte-americanas, europeias e asiáticas, com a novidade este ano da Berkshire Hathaway, com um valor de 1,15 biliões de dólares de ativos (milhões de milhões), ter ultrapassado a alemã Allianz.

Seguradoras de saúde americanas vencem por Prémios Líquidos Emitidos

As seguradoras de saúde dos EUA ocupam posições de destaque, representando cinco das dez maiores e quatro das cinco primeiras seguradoras globais por volume de prémios. O UnitedHealth Group mantém a liderança mundial, com um crescimento sólido, ultrapassando os 308 mil milhões de dólares em prémios e mantendo a posição de liderança pelo 11.º ano consecutivo, após um crescimento de 6,2%, para 308,8 mil milhões de dólares.

Quatro das cinco primeiras classificadas a nível global, são seguradoras de saúde sediadas nos Estados Unidos. A Centene Corp, a Elevance Health e o Kaiser Foundation Health Plan Group mantiveram, respetivamente, o segundo, terceiro e quarto lugares. O State Farm Group registou o maior crescimento de PLE entre as 10 principais seguradoras, com um aumento de 16,4%, para 114,47 mil milhões de dólares, subindo para o quinto lugar. Já a Berkshire Hathaway ficou na nona posição deste ranking, atrás da Allianz SE, que ocupou o oitavo lugar.

A prosperidade das seguradoras do setor é explicada, pela A.M.Best, pela expansão do programa estatal Medicare, associada e pela manutenção dos subsídios federais aos planos ACA (Affordable Care Act), aumentando a adesão e retenção de segurados.

Entre as seguradoras não norte-americanas, destacam-se a China Life, a Allianz e a AXA, que permanecem no top 10 global. Algumas seguradoras japonesas registaram quedas significativas nos prémios, refletindo desafios estruturais e de mercado.

Das 25 maiores do mundo por volume de prémios, 13 são dos Estados Unidos, 3 da China (China Life, Ping An e People’s Insurance), 2 alemãs (Allianz e Munich Re), uma francesa (AXA), uma indiana (Life Insurance of India), uma italiana (Generali), duas suíças (Chubb e Zurich) e duas japonesas (Dai-Ichi Life e Nippon Life).

Ranking por Ativos Não Bancários: Berkshire passa Allianz

No ranking por ativos, a liderança pertence à Berkshire Hathaway, com ativos superiores a 1,15 biliões de dólares, seguida pela Allianz. As seguradoras chinesas, nomeadamente China Life e Ping An, consolidaram posições relevantes, apoiadas por estratégias de investimento orientadas para instrumentos de dívida e crescimento nos segmentos de vida e saúde.

O crescimento dos ativos chineses foi robusto em moeda local, embora parcialmente mitigado pela desvalorização do yuan face ao dólar. No Japão, as variações cambiais moderadas limitaram impactos nos rankings globais, apesar de alguma estagnação ou ligeira redução dos ativos em moeda local.

Uma evolução estável

Segundo a AM Best o ranking 2026 confirma a liderança estrutural das seguradoras de saúde dos EUA em volume de prémios, e um papel central de fatores demográficos, políticas públicas e estratégias de investimento na evolução do setor segurador global. A consultora e agência de rating nota que, globalmente, o setor demonstra resiliência, crescimento seletivo e adaptação a mudanças regulatórias e demográficas, mantendo uma perspetiva estável para os principais grupos seguradores internacionais.

