Raquel Maia e Paulo Moreira dos Santos entram na administração da APDL

Raquel Maia e Paulo Moreira dos Santos são os novos vogais do conselho de administração da APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, que mantém como líder João Neves.

Em comunicado, a APDL refere que o novo conselho de administração tomou posse na terça-feira, “num momento particularmente relevante, marcado por uma fase decisiva de investimentos estratégicos, fundamentais para a modernização das infraestruturas portuárias, com especial destaque para o porto de Leixões”, em Matosinhos, no distrito do Porto.

O novo conselho de administração refere que “assume como prioridades o desenvolvimento das melhores soluções logísticas integradas para clientes e parceiros, bem como a promoção de um sistema logístico multimodal – portuário, ferroviário e fluvial – mais eficiente e robusto, orientado para a descarbonização e para a transição energética, cientes dos desafios que se colocam ao país e à comunidade envolvente”.

Raquel Maia regressa agora à APDL, depois de, entre 2014 e 2017, ter sido administradora executiva. A vogal, licenciada em Direito, ingressou em 1999 nos quadros da Câmara do Porto, como jurista, tendo mais tarde assumido diversos cargos intermédios. Após sair da APDL, em 2017, Raquel Maia foi designada administradora da empresa municipal Porto Lazer, tendo depois, em março de 2019, passado para a Porto Vivo, Sociedade de Reabilitação Urbana, onde se encontrava até agora.

De acordo com a sua nota curricular, Paulo Moreira dos Santos é gestor executivo com vasta experiência em direção geral, administração, finanças e desenvolvimento de negócio, adquirida em contextos empresariais nacionais e internacionais. Foi diretor geral e administrador executivo da Sanitana, S.A. (Grupo Roca), onde esteve 18 anos, saindo em finais de 2023, tendo liderado a estratégia global da empresa, impulsionando o crescimento, a internacionalização, a diversificação do portfólio e o reforço da marca.

Recentemente, exerceu funções como consultor na Bridgewhat, prestando consultoria estratégica em posicionamento, desenvolvimento de marca e colaboração organizacional. João Neves iniciou funções de líder da APDL em 1 de março de 2023.