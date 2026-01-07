Rui Cardinal Carvalho e Rodrigo Vilhena Cunha integram o Legal da PwC.

Rui Cardinal Carvalho integra o departamento de societário, comercial e M&A do Legal da PwC, transitando da Abreu Advogados, com a qual colaborou desde 2017 e onde ocupava a posição de associado sénior.

Licenciado e Mestre em Direito, na especialidade de Ciências Jurídico-Empresariais, conta também com várias pós-graduações e cursos de especialização, dos quais se destaca a pós-graduação em Direito das Empresas, organizada pelo IDET – Instituto de Direito das Empresas e do Trabalho. Atualmente, encontra-se a frequentar o Doutoramento em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde realizou todo o seu percurso académico.

Rui Cardinal Carvalho tem dedicado toda a sua carreira profissional ao Direito Societário e Fusões & Aquisições (M&A), tendo também acumulado experiência relevante na área da Arbitragem, em particular, na arbitragem comercial, bem como no contencioso societário. Atualmente, é também Assistente Convidado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Rodrigo Vilhena Cunha junta-se ao departamento de Público e Regulatório do Legal da PwC, transitando da Gomez Acebo & Pombo.

Ao longo da sua carreira, tem desenvolvido uma experiência sólida e multidisciplinar, com atuação destacada nas áreas do Direito Regulatório – em especial no Direito Farmacêutico e no Direito da Saúde, do Direito dos Contratos Públicos, do Direito Administrativo e do Contencioso Administrativo. Ao longo de mais de 12 anos, assegurou apoio contínuo a entidades tuteladas pelo Ministério da Saúde, incluindo o INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., bem como hospitais e centros hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. Paralelamente, colaborou com outras entidades públicas, como o Turismo de Portugal, I.P., a ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações e a Autoridade da Concorrência.

Tem experiência no aconselhamento a empresas privadas, apoiando-as na interacção com entidades reguladoras dos respetivos setores, assegurando conformidade normativa e mitigação de riscos jurídicos. Esta atuação inclui igualmente a representação em processos de contencioso administrativo, defendendo os interesses das empresas perante as autoridades e tribunais competentes.

Para Cristina Cabral Ribeiro, Legal Lead Partner da PwC, “a integração do Rui Cardinal Carvalho e do Rodrigo Vilhena Cunha reforça a nossa aposta em oferecer aos clientes uma assessoria jurídica de excelência, com equipas altamente especializadas e multidisciplinares. A experiência do Rui em Direito Societário e M&A, aliada ao percurso académico sólido, complementa de forma estratégica a nossa prática de societário e transacional. Por sua vez, o conhecimento profundo do Rodrigo nas áreas de Direito Público, Regulatório e Saúde acrescenta valor significativo à nossa capacidade de apoiar clientes em setores críticos e regulados. Estamos muito entusiasmados com a nossa demonstrada capacidade de atrair excelentes talentos no mercado que continuam a contribuir para o crescimento e diferenciação do Legal da PwC.”