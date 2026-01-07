Startup de Elon Musk levanta 20 mil milhões de dólares com o apoio da Nvidia

A startup de inteligência artificial (IA) de Elon Musk, xAI, levantou 20 mil milhões de dólares (cerca de 17,1 mil milhões de euros) numa ronda de financiamento. Entre os investidores estiveram a Valor Equity Partners, StepStone Group, Fidelity Management & Research Company e a Qatar Investment Authority, revelou a empresa em comunicado.

A gigante das placas gráficas, Nvidia, e a Cisco Investments juntaram-se como “investidores estratégicos”, com a xAI a afirmar que este apoio permitirá expandir a capacidade de computação.

A startup, que está a treinar o modelo de próxima geração Grok 5, revelou que o novo capital será utilizado para construir infraestrutura, acelerar o desenvolvimento e implementação de produtos de IA, bem como para financiar investigação.

A xAI tem vindo a expandir rapidamente a sua presença em data centers, com o objetivo de treinar sistemas de inteligência artificial cada vez mais avançados, numa tentativa de reduzir a distância face ao ChatGPT, da OpenAI, e ao Gemini, da Alphabet.

A empresa reforçou a sua infraestrutura de computação com os supercomputadores Colossus I e II, terminando o ano com capacidade equivalente a mais de um milhão de chips H100 da Nvidia, anunciou a empresa em comunicado.

Entre os seus produtos destacam-se o Grok 4, um modelo de linguagem treinado em larga escala, o Grok Voice, agente de voz em tempo real disponível em várias línguas e integrado em aplicações e veículos Tesla, e o Grok Imagine, capaz de gerar imagens e vídeos com inteligência multimodal. A base de utilizadores da xAI abrange cerca de 600 milhões de utilizadores ativos mensais nas aplicações Grok.