Subsídio de mobilidade. Governo garante que não vai exigir documento sobre situação contributiva

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, garantiu esta quarta-feira que o Governo não vai exigir qualquer documento adicional sobre a situação contributiva no pedido de subsídio de mobilidade.

O esclarecimento surge depois do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter promulgado na segunda-feira o diploma que cria o novo regime de subsídio social de mobilidade para a Madeira e os Açores, mas com críticas à exigência de documentos que o Estado já tem.

“Não vamos exigir a entrega de nenhum documento. A plataforma vai comunicar automaticamente com a Autoridade Tributária e com a Segurança Social para aferir se a pessoa tem ou não a situação contributiva regularizada”, disse o ministro das Finanças durante uma audição regimental na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP).

As alterações introduzidas pelo Governo ao subsídio de mobilidade têm gerado polémica, levando já a que o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, fosse chamado ao Parlamento, com caráter de urgência, para explicar as “alterações ao regime do Subsídio Social de Mobilidade” e a introdução de critérios de exclusão por dívidas ao Estado.

Os requerimentos, apresentados pelo JPP, Chega e PS, foram aprovados na terça-feira por unanimidade na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação (CIMH), e incluem a presença na mesma audição do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo.

O Governo alterou os critérios de elegibilidade do subsídio social de mobilidade e Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o diploma, mas assinalou “dúvidas sobre a nova obrigatoriedade de ausência de dívidas ao Fisco e à Segurança Social, incluindo a obrigatoriedade, se necessário, de o cidadão ter de entregar documento comprovativo da situação contributiva – matéria que é, ou deveria ser, por força da legislação vigente, do conhecimento do Estado”.

O subsídio social de mobilidade garante passagens aéreas entre a Madeira e continente (ida e volta) a 79 euros para residentes e 59 euros para estudantes, mas implica o pagamento do bilhete na totalidade, até ao teto máximo de 400 euros, valor que por vezes é ultrapassado pelas companhias, sendo que o reembolso é processado após a viagem.

No caso dos Açores, o valor máximo pago é de 119 euros para residentes no arquipélago e 89 para estudantes, havendo um limite de 600 euros no custo elegível da passagem e sendo também necessário pagar primeiro a totalidade do valor no ato de compra.