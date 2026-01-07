Tarifário da água em Faro sobe 2,14% a partir de 1 de março

O tarifário da água em Faro vai sofrer uma atualização de 2,14% em 2026, abaixo da inflação de 2,3%, com efeitos a partir de 1 de março, segundo a proposta da Fagar, empresa gestora do serviço, aprovada pela Câmara. A proposta esclarece que a atualização só entrará em vigor “após deliberação municipal e apreciação da ERSAR [Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos], a 01 de março de 2026”, mantendo-se em vigor, até essa data, o tarifário de 2025.

“Assim, por forma a cumprir a recomendação tarifária da ERSAR, o tarifário de 2026, que apenas terá repercussão no utilizador no período de 10 meses, foi objeto de atualização de 2,14%, em detrimento dos 1,8% que em condições normais seria aplicado a 12 meses”, pode ler-se na proposta aprovada pela Câmara de Faro.

A aprovação do aumento da tarifa da água foi alvo das críticas do PSD de Faro, que rejeitou o argumento invocado pela maioria do PS de que a subida tinha por objetivo fazer frente às “dificuldades financeiras” da FAGAR e evitar “possíveis prejuízos financeiros” por os preços não terem sido reajustados.

“Importa ressaltar que Faro, juntamente com Tavira e Olhão, regista dos preços da água mais altos da região do Algarve. Em contraste, em 2023, o Partido Socialista posicionou-se contra o aumento proposto pelo executivo anterior [liderado pelo PSD], classificando-o como injustificável, grave e um ‘saque aos farenses’, e ressaltando que a ERSAR – entidade reguladora – teria recomendado a redução do preço por considerá-lo acima do necessário para a cobertura dos custos operacionais da empresa”, argumentou o PSD num comunicado.

O PSD criticou a “incoerência” do PS por “mudar radicalmente a sua posição” e “desonrar a sua posição anterior” e considerou que, “ao invés de aumentar o preço da água, deveriam ser implementadas medidas para melhorar a eficiência da empresa” e “reduzir perdas e recuperar condutas obsoletas”, beneficiando do “financiamento a fundo perdido de 100%” disponível para esta área no Algarve.

“Essa é uma oportunidade que não se pode perder. Aumentar os preços sem mais, não é nem saber, nem fazer”, referiu ainda o PSD. A agência Lusa pediu do executivo municipal, de maioria socialista, uma reação às críticas do PSD e o presidente da Câmara de Faro, António Miguel Pina, respondeu que “a interpretação que o PSD agora faz constitui, na prática, uma inversão da realidade”.

“Hoje cumpre-se a lei e as orientações regulatórias, antes, instrumentalizou-se a oportunidade em função do interesse e em prejuízo dos munícipes; ou seja, em 2023, o anterior executivo PSD aumentou taxas em mais de 300% em alguns casos – bem acima do recomendado”, afirmou o autarca.

António Miguel Pina considerou que as contas são “simples, incomparáveis e merecedoras de honestidade intelectual” e demonstram que, tendo em conta os 12 meses do ano, “em 2026, o ajuste é de apenas 1,8% – abaixo da inflação registada em 2025, que foi de 2,3%”.

O autarca classificou a posição do PSD como “teatro político” e assegurou que a maioria PS vai “ignorar o ruído” e “continuar a trabalhar com rigor e serenidade para projetar as contas do município com transparência, reforçar as soluções estruturais que protegem o poder de compra das famílias e garantir a sustentabilidade dos serviços públicos essenciais”.