Allianz Cup vai financiar consultas de saúde mental para crianças
Por cada golo marcado durante a Allianz CUP, organizado pela Fundação do Futebol da Liga de Clubes, uma criança em situação de vulnerabilidade vai receber acompanhamento psicológico especializado.
Numa ação desenvolvida em parceria com a Fundação do Futebol da Liga, a Allianz vai apoiar a Clínica da Fundação do Gil transformando cada golo marcado durante a Allianz CUP em consultas de saúde mental para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.
O torneio, que irá decorrer entre os dias 6 e 10 de janeiro, vai permitir financiar bolsas sociais que garantem o acompanhamento psicológico especializado, com prioridade para as crianças acolhidas na Casa do Gil. A seguradora quer contribuir desta forma para a redução da falta de acesso a cuidados de saúde mental, num contexto em que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 crianças apresenta problemas nesta área, mas apenas cerca de 20% recebe apoio especializado.
Cada consulta financiada corresponde a 30 euros e o custo médio anual por criança ronda os 2 mil euros. Durante o torneio, estima-se uma média de seis golos, o que poderá traduzir-se, a título de exemplo, em 390 consultas de saúde mental destinadas a crianças e jovens em risco.
No final da competição, vai ser divulgado o impacto total da iniciativa, refletido no número de consultas financiadas e no apoio prestado às famílias.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Allianz Cup vai financiar consultas de saúde mental para crianças
{{ noCommentsLabel }}