Allianz Cup vai financiar consultas de saúde mental para crianças

Numa ação desenvolvida em parceria com a Fundação do Futebol da Liga, a Allianz vai apoiar a Clínica da Fundação do Gil transformando cada golo marcado durante a Allianz CUP em consultas de saúde mental para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

O torneio, que irá decorrer entre os dias 6 e 10 de janeiro, vai permitir financiar bolsas sociais que garantem o acompanhamento psicológico especializado, com prioridade para as crianças acolhidas na Casa do Gil. A seguradora quer contribuir desta forma para a redução da falta de acesso a cuidados de saúde mental, num contexto em que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 crianças apresenta problemas nesta área, mas apenas cerca de 20% recebe apoio especializado.

Cada consulta financiada corresponde a 30 euros e o custo médio anual por criança ronda os 2 mil euros. Durante o torneio, estima-se uma média de seis golos, o que poderá traduzir-se, a título de exemplo, em 390 consultas de saúde mental destinadas a crianças e jovens em risco.

No final da competição, vai ser divulgado o impacto total da iniciativa, refletido no número de consultas financiadas e no apoio prestado às famílias.