Trump trava dividendos e bónus a gestores de empresas de defesa

Donald Trump acusa as empresas de defesa norte-americanas de estarem a fazer pagamentos “massivos [de] dividendos aos acionistas” ou a realizar recompra de ações “às custas e em detrimento do investimento em instalações e equipamentos”.

“Esta situação não será mais permitida nem tolerada!”, escreveu esta quarta-feira o presidente dos Estados Unidos, numa publicação na rede social Truth. Não vai permitir pagamento de dividendos e recompra de ações até os problemas com a capacidade de produção e manutenção dos equipamentos militares não estarem resolvidos.

“As empresas de defesa não estão a produzir os nossos importantes equipamentos militares com a rapidez necessária e, uma vez produzidos, não estão a realizar a manutenção de forma adequada ou ágil. A partir deste momento, esses executivos devem construir fábricas de produção novas e modernas, tanto para a entrega e manutenção desses equipamentos essenciais quanto para a fabricação dos modelos mais recentes de equipamentos militares do futuro”, aponta o presidente dos EUA.

“A manutenção e a reparação dos equipamentos, após a venda, são muito lentas e precisam ser aprimoradas imediatamente. Como presidente, exijo que a manutenção seja impecável e pontual”, refere ainda na publicação.

“Portanto, não permitirei dividendos ou recompra de ações para empresas de defesa até que esses problemas sejam resolvidos — o mesmo se aplica a salários e remuneração de executivos”, disse ainda Donald Trump. Assim, a remuneração dos gestores não pode ser superior a cinco milhões de dólares.

No entender de Trump, “o equipamento militar não está a ser fabricado com a rapidez necessária”, e “precisa ser produzido agora com os dividendos, recompra de ações e remuneração excessiva dos executivos, em vez de recorrer a empréstimos de instituições financeiras ou obter dinheiro do governo”, acusa.

A publicação do presidente surge numa altura em que tem sido notícia várias empresas do setor terem avançado com planos de recompra de ações e pagamento de dividendos aos acionistas.

Até setembro, a Northrop Grumman, por exemplo, investiu 1,17 mil milhões de dólares, tendo nesse período pago 946 milhões em dividendos aos acionistas, enquanto a Lockheed investiu 2,25 mil milhões em recompra de ações e 2,33 mil milhões de dólares em dividendos, noticia a CNBC (conteúdo em inglês/acesso não reservado).