Vânia Marques Soares integra a Dower como sócia e lidera nova área Dower Business Services

A Dower anuncia a entrada de Vânia Marques Soares como sócia, com a criação da Dower Business Services, uma nova área dedicada a serviços de consultoria e apoio à gestão, apresentada recentemente. “Num momento de crescimento e afirmação no mercado, a Dower dá um passo decisivo na consolidação da sua visão multidisciplinar, integrando um conjunto alargado de serviços de consultoria de gestão, que incluem Assessoria Fiscal, Controlo de Gestão, Contabilidade Financeira, Recursos Humanos, Reporte Financeiro e Não Financeiro, Corporate Finance e Compliance”, segundo comunicado do escritório.

Com 15 anos de experiência no setor, Vânia Marques Soares transita de uma empresa de contabilidade e apoio à gestão em Portugal para assumir a liderança desta nova área de negócio. Para a nova sócia, este representa “o grande desafio da sua carreira”. “Acompanhar os clientes em todos os seus desafios de gestão é algo em que acreditamos profundamente. O conceito de one-stop-shop, que sempre fez parte do ADN da Dower, vai finalmente concretizar-se. Para mim, é um privilégio e uma enorme responsabilidade escrever esta nova página na Dower”, afirma Vânia Marques Soares.

Para Eduardo Castro Marques, managing partner da Dower, a integração da nova sócia representa um marco relevante no percurso da sociedade: “Este é um passo muito importante na consolidação da marca e no reforço do posicionamento multidisciplinar e transversal que nos define. Permitirá aos nossos clientes, nacionais e internacionais, aceder a um conjunto de serviços abrangente e complementar, com os mais elevados padrões de ética e responsabilidade, sempre com uma abordagem inovadora e proativa.”

A criação da Dower Business Services integra o “plano estratégico de crescimento e consolidação da marca”, que conta atualmente com mais de 50 profissionais distribuídos pelos escritórios de Lisboa, Porto e Funchal.