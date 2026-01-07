Warner Bros. Discovery volta a recomendar rejeição da oferta hostil da Paramount

A WBD continua a afirmar que a oferta de aquisição pela Netflix é "superior" e não ficou convencida com a oferta melhorada da Paramount.

A administração da Warner Bros. Discovery (WBD) recomendou, por unanimidade, aos acionistas a rejeição da nova oferta hostil de aquisição por parte da Paramount Skydance (PSKY). A WBD continua a afirmar que a oferta da Netflix é “superior”. Recorde-se que, em dezembro, o cofundador da Oracle e pai do CEO da Paramount, Larry Elisson, entrou diretamente no negócio, garantindo 40,4 mil milhões de dólares.

“A oferta da Paramount continua a apresentar valor insuficiente, incluindo termos como um montante extraordinário de financiamento por dívida que cria riscos para a conclusão do negócio e falta de proteção para os nossos acionistas caso a transação não seja finalizada. O nosso acordo vinculativo com a Netflix oferecerá valor superior com maior grau de certeza, sem os riscos e custos significativos que a oferta da Paramount imporia aos nossos acionistas”, declara Samuel A. Di Piazza Jr., presidente do conselho de administração da WBD, citado em comunicação aos acionistas.

Entre as razões apontadas continua a estar a taxa de rescisão de 2,8 mil milhões de euros que a WBD terá de pagar caso abandone o acordo feito com a Netflix em dezembro. Mas não só.

“A transação proposta pela PSKY é, na prática, uma Leveraged Buyout (transação alavancada). De facto, seria a maior da história, com 87 mil milhões em dívida bruta pro forma e uma alavancagem bruta estimada em aproximadamente sete vezes o EBITDA projetado para 2026, antes das sinergias. O conselho da WBD considerou que uma estrutura de LBO introduz riscos, dada a dependência da adquirente da capacidade e da disposição de seus credores em fornecer os fundos no fechamento do negócio“, declaram ainda.

Em contraste, afirmam que a “Netflix é uma empresa com valor de mercado de aproximadamente 400 mil milhões de dólares, balanço patrimonial com grau de investimento, classificação de crédito A/A3 e fluxo de caixa livre estimado em mais de 12 mil milhões de dólares para 2026. O acordo de fusão com a Netflix também proporciona à WBD maior flexibilidade para operar normalmente até a conclusão da transação“.

A oferta da Paramount, na visão da administração da WBD, impediria separar os canais de televisão a cabo da empresa, assim como “concluir a troca de dívida planeada e refinanciar o nosso bridge loan de 15 mil milhões de dólares sem o consentimento da PSKY, o que limitaria nossa flexibilidade financeira. Se a oferta da PSKY não for concluída, os acionistas da WBD ficarão com ações de uma empresa que foi impedida de prosseguir com as suas principais iniciativas por até 18 meses”.

Os acionistas continuam a ter a última palavra, tendo até ao dia 21 de janeiro para aceitar ou rejeitar a oferta hostil.

Recorde-se que, neste momento, a Paramount oferece 30 dólares por ação, em dinheiro, pela totalidade do grupo. Já a Netflix oferece 27,75 dólares por ação (uma combinação de 23,25 dólares em dinheiro e 4,50 dólares em ações da Netflix) pela compra dos estúdios, da HBO e da HBO Max.