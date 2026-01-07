Web Summit faturou mais de 100 milhões de euros em 2025. Equipa em Portugal vai aumentar 20%

A Web Summit faturou mais de 100 milhões de euros no ano passado. “2025 foi um ano histórico. Esperemos que 2026 seja ainda melhor”, anunciou Paddy Cosgrave, CEO da Web Summit. A organização está a reforçar a equipa com mais 60 trabalhadores, dos quais 20 para o escritório em Lisboa, sabe o ECO.

A cimeira fechou o ano passado com receitas de mais de 100 milhões de euros, anunciou Paddy Cosgrave numa publicação no LinkedIn, classificando o ano de 2025 como “histórico”. O resultado representa uma subida face aos 79 milhões de euros obtidos em 2024, segundo dados avançados por fonte oficial quando questionada pelo ECO. No entanto, não avança qual o evento que mais pesou nos resultados. Além de Lisboa, a cimeira marca presença no Brasil, Qatar ou Canadá.

O resultado quase duplica as receitas obtidas em 2023, assinala Cosgrave, adiantando que, em 2020, a Web Summit registava 17 milhões de euros de volume de negócios.

A empresa quer ainda reforçar a equipa em Dublin e Lisboa com 60 pessoas, procurando perfis de vendas, engenharia, produção e finanças. “Estamos a contratar para remoto, híbrido e escritório com início imediato”, referiu Cosgrave.

“A Web Summit está a crescer a equipa de Lisboa com, pelo menos, 20 vagas em várias equipas, incluindo vendas, o que representa um aumento de 20% no número de pessoas da equipa em Portugal”, adianta fonte oficial quando questionada pelo ECO sobre o reforço na equipa em Lisboa. “Atualmente, temos 109 trabalhadores em Portugal, o que representa 37% da companhia.”