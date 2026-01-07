Web Summit faturou mais de 100 milhões de euros em 2025. Equipa em Portugal vai aumentar 20%
A organização da cimeira tecnológica está a reforçar a equipa com mais 60 trabalhadores, dos quais 20 para o escritório em Lisboa, sabe o ECO. Lisboa acolhe mais de um terço dos trabalhadores.
A Web Summit faturou mais de 100 milhões de euros no ano passado. “2025 foi um ano histórico. Esperemos que 2026 seja ainda melhor”, anunciou Paddy Cosgrave, CEO da Web Summit. A organização está a reforçar a equipa com mais 60 trabalhadores, dos quais 20 para o escritório em Lisboa, sabe o ECO.
A cimeira fechou o ano passado com receitas de mais de 100 milhões de euros, anunciou Paddy Cosgrave numa publicação no LinkedIn, classificando o ano de 2025 como “histórico”. O resultado representa uma subida face aos 79 milhões de euros obtidos em 2024, segundo dados avançados por fonte oficial quando questionada pelo ECO. No entanto, não avança qual o evento que mais pesou nos resultados. Além de Lisboa, a cimeira marca presença no Brasil, Qatar ou Canadá.
O resultado quase duplica as receitas obtidas em 2023, assinala Cosgrave, adiantando que, em 2020, a Web Summit registava 17 milhões de euros de volume de negócios.
A empresa quer ainda reforçar a equipa em Dublin e Lisboa com 60 pessoas, procurando perfis de vendas, engenharia, produção e finanças. “Estamos a contratar para remoto, híbrido e escritório com início imediato”, referiu Cosgrave.
“A Web Summit está a crescer a equipa de Lisboa com, pelo menos, 20 vagas em várias equipas, incluindo vendas, o que representa um aumento de 20% no número de pessoas da equipa em Portugal”, adianta fonte oficial quando questionada pelo ECO sobre o reforço na equipa em Lisboa. “Atualmente, temos 109 trabalhadores em Portugal, o que representa 37% da companhia.”
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Web Summit faturou mais de 100 milhões de euros em 2025. Equipa em Portugal vai aumentar 20%
{{ noCommentsLabel }}