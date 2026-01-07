Zona Euro encerra 2025 a cumprir meta do BCE com inflação de 2%

A taxa de inflação homóloga da Zona Euro terá atingido os 2% em dezembro, desacelerando uma décima face aos 2,1% registados no mês anterior, segundo a primeira estimativa do Eurostat divulgada esta quarta-feira. A confirmar-se, significa que no final de 2025 foi atingida a meta do Banco Central Europeu (BCE), ficando também em linha com o esperado pelos analistas consultados pela Reuters.

A inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos alimentos não transformados (mais voláteis e temporários), ter-se-á fixado em 2,3% no último mês do ano, também 0,1 pontos percentuais abaixo do valor registado em novembro.

Analisando os principais componentes da inflação na Zona Euro, o Eurostat estima que os serviços registem a taxa anual mais elevada em dezembro, de 3,4%, o que compara com uma taxa de 3,5% no mês anterior.

Segue-se a componente dos produtos alimentares, álcool e tabaco, com uma inflação homóloga de 2,6%, mais duas décimas do que em novembro, enquanto a dos bens industriais não energéticos terá recuado de 0,5% em novembro para 0,4% em dezembro.

Por sua vez, a inflação da energia terá tido uma variação negativa de 1,9%, depois de no mês precedente já ter registado uma quebra de 0,5%.

Chipre (0,1%), França (0,7%) e Itália (1,2%) terão registado as taxas de inflação mais baixas, enquanto a Eslováquia, a Estónia (ambas 4,1%), Áustria (3,9%) e Croácia (3,8%) surgem com os valores mais elevados.

Para Portugal, o Eurostat estima uma inflação anual de 2,4% em dezembro, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que permite a comparação entre os países europeus. Na semana passada, a estimativa do Instituto Nacional de Estatística apontava para uma taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de 2,2%, em linha com o valor de novembro.

Segundo a informação disponibilizada esta quarta-feira pelo serviço estatístico da União Europeia (UE), 15 dos 20 países para os quais há dados disponíveis terão registado uma inflação acima da média da Zona Euro.

