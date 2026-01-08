Acionista do Continente compra iPark com 30 mil lugares de estacionamento na Península Ibérica

O fundo de private equity CVC Capital Partners, através da sua divisão de infraestruturas CVC DIF, anunciou esta quinta-feira a aquisição da iPark, empresa de gestão de estacionamentos e serviços de mobilidade que atua na Península Ibérica, à norte-americana Elliott Investment Management. O valor do negócio, que deverá ficar concluído este ano, estando sujeito às aprovações regulamentares habituais, não é conhecido.

Num comunicado conjunto, é referido que o investimento da CVC — que tem desde 2021 uma posição de 25% no capital da MC, empresa da Sonae que é dona do Continente — “vai apoiar a próxima fase de crescimento da iPark”, que detém e opera mais de 30 mil lugares de estacionamento fora da via pública em mais de 80 instalações, localizadas principalmente em centros urbanos, hospitais e locais de transportes.

A próxima fase de crescimento da plataforma ibérica de infraestruturas de estacionamento terá por base a sua estratégia estabelecida de compra e construção para se expandir em Portugal e Espanha, “continuando a melhorar a eficiência operacional e a digitalização”.

“A transação está alinhada com a estratégia da CVC DIF e com a sua experiência significativa em investimentos em ativos de infraestruturas essenciais com fluxos de caixa de longo prazo, semelhantes a concessões e de alta visibilidade, que desempenham um papel fundamental no apoio à atividade económica e à mobilidade urbana na Europa”, indica ainda a mesma nota.

Tom Goossens, sócio da CVC DIF, citado no comunicado, afirma que o “portfólio diversificado” da iPark, a par com os “contratos de longo prazo” e a “equipa de direção experiente”, tornam-na uma “excelente opção para a estratégia de investimento” do fundo de private equity.

Por sua vez, o fundador e CEO da iPark, Juan Manuel Mogarra, considera que o apoio do CVC DIF permitirá à plataforma de infraestruturas de estacionamento “acelerar a sua estratégia de crescimento, continuando a prestar serviços de alta qualidade às cidades, parceiros e clientes em Portugal e Espanha”.

Também citado no comunicado, Paul Best, diretor executivo sénior e chefe de European Private Equity da Elliott Investment Management, realça que a transação reflete a “posição de liderança do mercado” da iPark e o seu “potencial para um maior crescimento”.

A DC Advisory e a Eversheds atuaram como consultores financeiros e jurídicos da Elliott Investment Management na transação, enquanto a RBC Capital Markets e a Uría & Menéndez atuaram como consultores financeiros e jurídicos da CVC DIF, respetivamente.

Em Portugal, a empresa espanhola tem soluções de estacionamento junto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e ao Aeroporto de Faro, além de ser dona dos parques de estacionamento Bonjardim/Bolhão (Porto), São Lázaro (Braga) e Misericórdia (Lisboa), e é concessionária da infraestrutura no Cais de Gaia.

Fundada em outubro de 2013, na cidade de Vitoria-Gasteiz, em setembro de 2017 viu o fundo norte-americano Elliott Management entrar no capital. Expandiu a atuação do País Basco para toda a Espanha — incluindo as Ilhas Baleares e Canárias — e Portugal.