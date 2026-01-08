Atenção, eleitores. Inscrições para voto antecipado nas presidenciais terminam hoje

As inscrições para o voto antecipado nas presidenciais de dia 18 de janeiro terminam esta quinta-feira. Todos os eleitores recenseados no território nacional que optem por esta modalidade irão depositar o seu voto nas urnas a 11 de janeiro.

A inscrição poderá ser feita através da internet (www.votoantecipado.pt) ou por carta, endereçada à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, podendo os eleitores escolher um local de voto distinto da sua área de residência.

Nesse caso, no dia 11 de janeiro os cidadãos que se tenham inscrito nesta modalidade deverão dirigir-se à mesa de voto no município por si escolhido, identificar-se (“de preferência através do Cartão de Cidadão”) e indicar a freguesia onde estão recenseados.

Em caso de dúvidas sobre a freguesia, poderá fazer uma consulta através de três meios:

Na internet;

Através de SMS (gratuito) para 3838, com mensagem RE (espaço) número de BI/CC (espaço) data de nascimento = aaaammdd

Exemplo: RE72386718 19820803;

Na junta de freguesia do seu local de residência.

