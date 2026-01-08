Banco polaco do BCP fez provisões de 115 milhões no quarto trimestre

O Bank Millennium, subsidiária polaca do BCP, estima provisões de 115 milhões de euros no quarto trimestre de 2025 para o risco legal relacionadas com empréstimos hipotecários, segundo um comunicado enviado ao mercado.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco “informa que a estimativa preliminar de constituição de provisões para risco legal, no 4.º trimestre de 2025, relacionadas com empréstimos hipotecários em moeda estrangeira originados pelo Bank Millennium ascende a 487 milhões de zlótis [115 milhões de euros]”.

Adicionalmente, indicou “serão também constituídas no quarto trimestre de 2025 provisões de 47 milhões de zlótis [11 milhões de euros] para riscos legais relacionados com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, contudo sem impacto nos resultados líquidos”.

O banco disse que o “valor final das provisões para riscos legais nos resultados do 4.º trimestre de 2025 e de 2025 será divulgado no relatório de 2025, agendado para 27 de fevereiro de 2026”.