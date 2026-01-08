Câmara de Setúbal assegura que buscas da PJ vão além do mandato de Dores Meira

As buscas efetuadas na manhã desta quinta-feira na Câmara Municipal de Setúbal não se cingem ao último mandato de Maria das Dores Meira, de 2017 a 2021, mas também ao seguinte, assumido por André Martins. O ex-presidente comunista, derrotado nas autárquicas de 12 de outubro, tinha sido vice-presidente de Dores Meira, eleita presidente entre 2009 e 2021 pelo PCP.

Agora, o Executivo veio confirmar oficialmente as buscas noticiadas pela imprensa nesta quinta-feira. “As diligências abrangeram vários mandatos autárquicos, incluindo o mandato de 2021-25, não se circunscrevendo a um único período de governação nem a um único tema em particular – ao contrário do que havia sido noticiado esta manhã”, indica a autarquia em comunicado.

O ECO/Local Online apurou junto de fonte próxima do processo que em causa estiveram, para lá das ajudas de custo em deslocações de Dores Meira, questões relacionadas com o clube Vitória Futebol Clube (comummente designado “Vitória de Setúbal”), bem como adjudicações diretas para realização de sondagens e construção do crematório da cidade, e não se efetivou qualquer auto de constituição de arguidos.

“Houve ordem interna para dar tudo o que foi pedido”, aponta fonte oficial ao ECO/Local Online. No comunicado, a Câmara informa ter “autorizado” o “alargamento das diligências a instalações que não constavam do mandato inicial” e assegura que foi “facultada às autoridades toda a documentação e informação solicitadas”.

“O Município de Setúbal mantém a sua disponibilidade para continuar a colaborar com as autoridades judiciais, reiterando o compromisso com a legalidade, a transparência e o regular funcionamento das instituições públicas”, aponta a autarquia em comunicado.

O ECO/Local Online tentou contactar, ao final da tarde, André Martins, através do PCP, não tendo sido possível uma reação até ao momento da publicação deste artigo.