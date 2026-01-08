Local Online

Câmara de Setúbal assegura que buscas da PJ vão além do mandato de Dores Meira

Executivo da independente Maria das Dores Meira assegura que as buscas feitas esta quinta-feira abrangem mandato do comunista André Martins, derrotado nas autárquicas de outubro.

O mandato de André Martins, presidente da Cãmara Municipal de Setúbal entre 2021 e 2025, foi visado nas diligências efetuadas pela Polícia Judiciária na autarquia, assegura o Executivo de Maria das Dores Meira

As buscas efetuadas na manhã desta quinta-feira na Câmara Municipal de Setúbal não se cingem ao último mandato de Maria das Dores Meira, de 2017 a 2021, mas também ao seguinte, assumido por André Martins. O ex-presidente comunista, derrotado nas autárquicas de 12 de outubro, tinha sido vice-presidente de Dores Meira, eleita presidente entre 2009 e 2021 pelo PCP.

Agora, o Executivo veio confirmar oficialmente as buscas noticiadas pela imprensa nesta quinta-feira. “As diligências abrangeram vários mandatos autárquicos, incluindo o mandato de 2021-25, não se circunscrevendo a um único período de governação nem a um único tema em particular – ao contrário do que havia sido noticiado esta manhã”, indica a autarquia em comunicado.

O ECO/Local Online apurou junto de fonte próxima do processo que em causa estiveram, para lá das ajudas de custo em deslocações de Dores Meira, questões relacionadas com o clube Vitória Futebol Clube (comummente designado “Vitória de Setúbal”), bem como adjudicações diretas para realização de sondagens e construção do crematório da cidade, e não se efetivou qualquer auto de constituição de arguidos.

“Houve ordem interna para dar tudo o que foi pedido”, aponta fonte oficial ao ECO/Local Online. No comunicado, a Câmara informa ter “autorizado” o “alargamento das diligências a instalações que não constavam do mandato inicial” e assegura que foi “facultada às autoridades toda a documentação e informação solicitadas”.

“O Município de Setúbal mantém a sua disponibilidade para continuar a colaborar com as autoridades judiciais, reiterando o compromisso com a legalidade, a transparência e o regular funcionamento das instituições públicas”, aponta a autarquia em comunicado.

O ECO/Local Online tentou contactar, ao final da tarde, André Martins, através do PCP, não tendo sido possível uma reação até ao momento da publicação deste artigo.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Câmara de Setúbal assegura que buscas da PJ vão além do mandato de Dores Meira

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.