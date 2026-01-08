Crise na Venezuela não abala bolsas nem assusta investidores

A captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas no arranque do ano chocou o mundo, mas os mercados financeiros globais reagiram com relativa calma. A BlackRock Investment Institute, braço de análise da maior gestora de ativos do mundo, publicou esta semana um relatório onde defende que a intervenção dos EUA na Venezuela terá “impacto limitado nos mercados globais”.

“Vemos impacto limitado nos mercados globais para já. A nossa posição pró-risco e sobreponderação em ações norte-americanas, no tema da inteligência artificial e em obrigações de mercados emergentes, não mudou”, afirma a BlackRock.

A gestora mantém a sua estratégia de investimento inalterada para este ano, considerando que os acontecimentos na Venezuela não alteram a avaliação do “centro de gravidade” do atual regime macroeconómico, mas reforçam “a importância do mapeamento de cenários”.

O principal argumento da BlackRock assenta na dimensão relativamente reduzida da Venezuela no mercado petrolífero global. “A Venezuela pode ter as maiores reservas de petróleo do mundo, mas apenas produz cerca de 1% do petróleo mundial”, destaca a gestora num documento a que o ECO teve acesso, sublinhando esperar “um impacto limitado no curto prazo e um impacto ligeiramente negativo no longo prazo nos preços do petróleo, pelo que o petróleo não é um canal de transmissão para os mercados globais”.

A convulsão política poderá levar a perdas adicionais de produção no curto prazo, mas o mercado global de petróleo está provavelmente já em excesso de oferta, pelo que isso pode ser absorvido sem muito impacto nos preços. Martijn Rats Analista de matérias-primas do Morgan Stanley

Apesar do consenso sobre o limitado impacto imediato, as principais gestoras e bancos de investimento divergem quanto às consequências de longo prazo. O Goldman Sachs adotou uma postura mais cautelosa, identificando “riscos ambíguos, mas modestos” para os preços do petróleo no curto prazo, mas uma pressão baixista mais clara no longo prazo.

Segundo a equipa de analistas do Goldman Sachs liderado por Daan Struyven, a produção venezuelana caiu de cerca de 930 mil barris por dia em novembro de 2025 para aproximadamente 800 mil barris diários atualmente, devido a paragens na produção e falta de capacidade de armazenamento. O banco norte-americano traçou dois cenários para 2026:

Se a produção cair mais 400 mil barris por dia, o Brent poderá atingir os 58 dólares por barril

Se, pelo contrário, a produção aumentar na mesma proporção (400 mil barris por dia), o Brent poderá cair para os 54 dólares, estimam nos analistas do banco norte-americano.

Os cálculos do Goldman Sachs apontam ainda para o facto de, se a Venezuela conseguir aumentar a produção para dois milhões de barris por dia até 2030, isso representa quatro dólares de pressão baixista na previsão base de 80 dólares do Goldman Sachs para o Brent nesse ano.

Já o Morgan Stanley considera que “a convulsão política poderá levar a perdas adicionais de produção no curto prazo, mas o mercado global de petróleo está provavelmente já em excesso de oferta, pelo que isso pode ser absorvido sem muito impacto nos preços”. Martijn Rats, analistas de matérias-primas do banco norte-americano, prevê que o Brent caia para os 50 dólares nos próximos meses, e que aumentos na produção venezuelana acrescentariam pressão a essa perspetiva cautelosa.

Fragmentação geopolítica como pano de fundo

Se o mercado petrolífero permanece relativamente imune, o mesmo não se pode dizer das obrigações venezuelanas. Os títulos de dívida do Governo venezuelano e da petrolífera estatal PDVSA — em incumprimento desde 2017 — tornaram-se o investimento mais procurado de Wall Street esta semana.​

Os preços das obrigações de referência com maturidade em outubro de 2026 dispararam para cerca de 43 cêntimos por dólar, mais do que duplicando desde agosto. Gestoras como a Fidelity Investments e a T. Rowe Price, que ficaram “presas” com estes títulos quando as sanções norte-americanas proibiram a sua negociação em 2019, viram o valor das suas posições aumentar significativamente.

Contudo, nem todos partilham o otimismo. Jeffrey Sherman, diretor-adjunto de investimentos da DoubleLine, alertou que “ainda existem numerosos riscos presentes. A situação de liderança atual continua, e veremos como se desenrolam as transições relativamente a eleições”, notando ainda que “é prematuro ficar demasiado entusiasmado, particularmente do ponto de vista de um investidor em dívida”.

Estamos agora na terceira ordem mundial distinta desde a Segunda Guerra Mundial, marcada pelos EUA a redefinirem as suas relações económicas e geopolíticas com o mundo. Blackrock Investment Institute

O Barclays ajustou o rating das obrigações venezuelanas para “market weight”, mas advertiu que a magnitude e complexidade da situação da dívida podem limitar ganhos futuros. A dívida total da Venezuela e da PDVSA ascende a 98,3 mil milhões de dólares (incluindo juros em atraso), o equivalente a 119% do PIB projetado para 2025 pelo Fundo Monetário Internacional.

Para a BlackRock, os acontecimentos na Venezuela ilustram uma realidade mais ampla. “A ação dos EUA na Venezuela sublinha a nossa estrutura de novo regime macroeconómico: uma gama mais ampla de resultados políticos e económicos, reforçando a necessidade de planeamento de cenários”. A gestora defende que “estamos agora na terceira ordem mundial distinta desde a Segunda Guerra Mundial, marcada pelos EUA a redefinirem as suas relações económicas e geopolíticas com o mundo”.

A Fidelity, através da sua gestora de carteiras Kristen Dougherty, adoptou uma visão pragmática sobre a recuperação da produção petrolífera venezuelana. “Dada a abruptidade da transição política na Venezuela e o longo historial de subinvestimento na sua infraestrutura energética, espero que quaisquer mudanças materiais nas exportações de petróleo da Venezuela demorem um período alargado de tempo antes de poderem afetar a oferta global de petróleo e, assim, afetar os preços”, afirmou Dougherty.

Apesar da magnitude política da captura de Nicolás Maduro, os mercados financeiros globais demonstraram capacidade de discriminação entre ruído geopolítico e impacto económico real. O consenso entre as principais gestoras de ativos — com a nota ressalva das divergências sobre horizontes temporais — aponta para um cenário em que a Venezuela permanece um player periférico nos mercados de energia e crédito global.

Contudo, este episódio evidencia uma fragmentação geopolítica estrutural que obriga os investidores a reequacionar a sua exposição a riscos políticos e a adotar uma visão de longo prazo sobre cenários de volatilidade.