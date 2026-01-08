Da indústria ao retalho, conheça os ativos que Galp e Moeve podem unir

RetailCo e IndustrialCo. São estas as novas entidades que deverão resultar da junção de forças entre a portuguesa Galp e a espanhola Moeve, ex-Cepsa. Debaixo do primeiro “chapéu” cabem os negócios de mobilidade de ambas as petrolíferas e, debaixo do segundo, pretendem unir os ativos industriais. Conheça os ativos que cada uma destas empresas vai trazer para a mesa de negociação.

A RetailCo é apresentada como uma plataforma de mobilidade focada no retalho de combustíveis, incluindo carregamento de veículos elétricos, mas também a área de conveniência. O objetivo é que apresente uma das maiores redes de estações de serviço na Península Ibérica, com cerca de 3.500 estações de serviço, localizadas maioritariamente em Portugal e Espanha.

A Galp terminou 2024 com 1.240 estações de serviço na Península Ibérica, consolidando a sua posição de liderança em Portugal. Possui ainda 210 estações de serviço e 143 lojas de conveniência em Angola, Cabo Verde, Eswatini e Moçambique. Na mobilidade elétrica, fornece energia, soluções de carregamento e opera pontos de carregamento. Em Portugal detém a maior rede de carregamento do país.

Já a Moeve indica que possuia, já em 2024, mais de 2.000 estações de serviço espalhadas por Espanha e Portugal, das quais 545 integravam lojas de conveniência ou supermercados. Atualmente, conta 260 postos de carregamento elétrico ultrarrápido em funcionamento, com pelo menos mais 400 já construídos e a aguardar autorização.

Da refinação de combustíveis aos químicos industriais

A IndustrialCo é criada para abraçar as áreas de refinação, petroquímica, trading e combustíveis de baixo carbono. Nesta entidade, a Galp deverá ter uma participação superior a 20%, mas que ainda está por definir.

A petrolífera portuguesa detém, em Sines, a única refinaria em operação em Portugal, e a qual a empresa descreve como “uma das maiores da Península Ibérica”. Neste complexo, a Galp tem capacidade para destilar 226 mil barris por dia e processar diferentes tipos de crude, garantindo o abastecimento em Portugal e nalgumas regiões de Espanha.

Por seu lado, a Moeve, de acordo com um prospeto disponível na área de investidores do site, produziu 20,7 milhões de toneladas de produtos refinados em 2024. Estes resultam da operação de duas refinarias em Espanha, a de São Roque, em Cádis, e a de Palos, em Huelva. Além destas, a Moeve detinha uma participação de 50% na refinaria de betume ASESA, em Tarragona. Juntas, representavam aproximadamente 30% da capacidade total de refinação em Espanha no final de 2024, tornando a Moeve a segunda maior refinadora de Espanha nessa data.

No que toca ao negócio químico, a ex-Cepsa conta duas unidades em Espanha. A unidade de Puente Mayorga assume-se como uma das maiores produtoras a nível mundial de linear alquilbenceno (LAB), um químico que é utilizado como matéria-prima para outros químicos, por sua vez destinados a processos industriais. A segunda unidade é a de Palos de la Frontera, em Huelva, que produz químicos como fenol e acetona, e 2025 foi marcado como o ano de início de produção de álcool isopropílico.

Já no segmento de Midstream, a Galp inclui a importação de gás natural, sendo que, em 2024, forneceu e comercializou 47 terawatts de gás natural e gás natural liquefeito. Estas quantidades tiveram como destino a unidade de negócio Comercial da Galp, trading e autoconsumo em operações industriais. Em paralelo, a Galp opera no Mercado Ibérico de Eletricidade, de forma a responder às necessidades da unidade de negócio Comercial da Galp e maximizar valor através de trading.

Novos investimentos em hidrogénio e biocombustíveis

A petrolífera portuguesa traçou o objetivo de reduzir em 50% as emissões de carbono das operações industriais, face a 2017. Para isso, já iniciou um processo de transformação: em 2023, a Galp tomou a decisão final de investimento para avançar com uma unidade de produção de biocombustíveis avançados (HVO — óleo vegetal hidrotratado e SAF– combustível sustentável para aviação), em parceria com a Mitsui, e com 100 megawatts (MW) de eletrolisadores para a produção de hidrogénio verde.

Em paralelo, a Moeve também tem apostado na transformação da respetiva atividade. No hidrogénio verde, a ex-Cepsa tem a ambição de liderar a produção em Espanha e Portugal, através do desenvolvimento do Vale Andaluz do Hidrogénio Verde, um investimento na ordem dos 3 mil milhões de euros. Este projeto prevê a construção de duas unidades de produção deste gás renovável, com uma capacidade de eletrólise combinada de 2 GW.

A unidade de Huelva deverá arrancar em 2026 e atingir o pico de capacidade dois anos depois. A outra, em Cádiz, tem a entrada em operação “marcada” para 2027. Além de hidrogénio, a empresa espera que sejam também produzidos os derivados amónia verde e metanol. O objetivo é destinar estas moléculas para a descarbonização da indústria e dos transportes pesados terrestres, aéreos e marítimos.

Já no que diz respeito a biocombustíveis, em 2024, a Moeve iniciou a construção de uma nova unidade de biocombustíveis de segunda geração (2G) no Parque Energético da La Rábida, com uma capacidade de produção flexível de 500.000 toneladas de combustível sustentável para a aviação (SAF) e de gasóleo renovável (HVO100). “Com este projeto, será criado o maior complexo industrial de biocombustíveis de segunda geração do sul da Europa”, balança a empresa.