O desemprego em Portugal está abaixo da média da União Europeia e da Zona Euro. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat, enquanto por cá a taxa ficou em 5,7% em novembro, no bloco comunitário foi de 6% e na área da moeda única situou-se em 6,3%.

“Em novembro de 2025, a taxa de desemprego da Zona Euro foi de 6,3%, abaixo dos 6,4% registados em outubro, mas acima dos 6,2% registados em novembro de 2024. Já a taxa de desemprego da União Europeia foi de 6,0%, estável face a outubro e acima dos 5,8% registados em novembro”, informa o gabinete de estatísticas.

Já em Portugal, conforme já tinha indicado o Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego fixou-se em 5,7% em novembro, abaixo dos 5,8% registados em outubro e dos 6,6% verificados há um ano. Por cá, no penúltimo mês de 2025, o desemprego recuou mesmo para mínimos de 2002.

Quanto aos demais Estados-membros, destaque para a Finlândia, Espanha e a Suécia destacam-se com as taxas de desemprego mais elevadas (10,6%, 10,4% e 9,1%, respetivamente).

Já Malta, Chéquia e a Polónia ocupam o outro lado da tabela, ou seja, são os países da UE com as taxas de desemprego mais baixas (3,1%, 3,2% e 3,2%, respetivamente).

Desemprego jovem recua em cadeia

No que diz respeito aos europeus com menos de 25 anos, o Eurostat informa que a taxa de desemprego jovem na União Europeia fixou-se em 15,1% em novembro, recuando em cadeia (face aos 15,2% verificados em outubro). Já na Zona Euro essa taxa foi de 14,6%, o que corresponde a uma descida face aos 14,8% registados no mês anterior.

E em Portugal? Por cá, a taxa de desemprego jovem foi de 19,3% em novembro, acima dos 19,0% registados em outubro, mas abaixo dos 21,0% verificados há um ano.

Portugal registou a quarta taxa mais elevada da União Europeia. Pior do que Portugal na fotografia europeia, saem a Suécia (26,3%), Espanha (25%) e a Finlândia (24,1%). Já a Alemanha (6,8%), os Países Baixos (9,1%) e a Chéquia (9,8%) registaram as taxas de desemprego jovem mais baixas.

