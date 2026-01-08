“Desenvolvimento positivo”. Analistas aplaudem negociações da Galp com Moeve e ações sobem 2%

⚡ ECO Fast As ações da Galp subiram 2,03% após o anúncio de negociações com a espanhola Moeve para uma fusão dos seus portefólios de downstream, criando duas novas empresas na Península Ibérica.

Os analistas destacam que, se concretizada, a fusão poderá permitir à Galp manter 50% da nova RetailCo, que terá 3.500 estações de serviço, e 20% da IndustrialCo, focada na refinação e trading.

A transação é vista como uma oportunidade para desbloquear sinergias significativas, aumentando a presença da Galp na Península Ibérica e potencializando o crescimento nas suas operações a jusante.

As ações da Galp GALP 2,78% sobem 2,03% para 14,865 euros cada esta quinta-feira, com os analistas a verem como positivo o início de negociações com a espanhola Moeve (ex-Cepsa) para uma eventual fusão dos seus portefólios de downstream e criar duas empresas para operar na Península Ibérica: uma para o negócio de retalho e outra para as atividades industriais.

A petrolífera portuguesa informou que, havendo acordo, ficará com cerca de 50% da nova plataforma de retalho (a RetailCo) com 3.500 estações de serviço na Ibéria e pelo menos 20% da empresa industrial a ser criada para a refinação e o trading (a IndustrialCo).

“Inicialmente, vemos a transação como um desenvolvimento positivo para a narrativa da Galp, permitindo um maior foco nas atividades principais de upstream e maior potencial de sinergia/crescimento na base combinada de downstream, potencialmente maior”, afirmaram os analistas do Morgan Stanley, mantendo a recomendação de Overweight.

As discussões anunciadas agora formalmente vão desencadear uma due diligence do valor dos ativos que estão dentro do perímetro destas operações. Oficialmente, não há calendário para uma decisão, mas as duas companhias têm a expectativa de que haverá condições para uma decisão até meados deste ano.

“Desbloquear sinergias significativas”

“No geral, acreditamos que a transação poderá desbloquear sinergias significativas em todas as operações a jusante da Galp, embora se espere que a Galp mantenha apenas uma participação de 20% na IndustrialCo e uma participação de 50% na RetailCo”, escreveram os analistas do JB Capital.

“Avaliamos a RetailCo da Galp em 2,9 mil milhões de euros (15% do Entreprise Value)”, explicaram. “A entidade combinada, na qual a Galp deteria uma participação de 50% ao lado da Moeve fortaleceria significativamente a sua presença na Península Ibérica, com mais de 3,5 mil postos de abastecimento e vendas de produtos superiores a 6,5 milhões de toneladas em 2025″.

Para a IndustrialCo, o JB Capital avalia o negócio de refinação da Galp em 1,1 mil milhões de euros (6% do EV).

“Espera-se que a Galp detenha uma participação de 20%, contribuindo com a sua refinaria de Sines, com 220 mil barris por dia, e as suas operações de abastecimento, comercialização e logística (excluindo a comercialização de GNL), enquanto a Moeve contribuiria com cerca de 500 mil barris de capacidade de refinação diária, o seu negócio de produtos químicos e o seu pipeline de projetos de baixo carbono (Vale do Hidrogénio da Andaluzia)”, concluíram.