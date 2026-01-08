trabalho Podcast

Devolução das propinas é uma incógnita. Ouça o podcast “Ao trabalho!”

O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.

Afinal, o que vai acontecer ao prémio salarial de valorização das qualificações? A resposta dada pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre as novas tabelas de retenção na fonte de IRS e ainda sobre o recuo do desemprego para mínimos de 23 anos.

Devolução das propinas é uma incógnita. Ouça o podcast "Ao trabalho!"

Devolução das propinas em dúvida. Governo vai rever prémio

Isabel Patrício, Ânia Ataíde,

Ministro das Finanças garante que Governo está a rever prémio que corresponde, na prática, a devolução das propinas a jovens que fiquem a trabalhar no país.

1