Devolução das propinas é uma incógnita. Ouça o podcast “Ao trabalho!”

Afinal, o que vai acontecer ao prémio salarial de valorização das qualificações? A resposta dada pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre as novas tabelas de retenção na fonte de IRS e ainda sobre o recuo do desemprego para mínimos de 23 anos.