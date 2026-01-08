Empresa que tem Ronaldo e Dalot como investidores assina parceria com Unilabs

A plataforma de saúde especializada na nutrição personalizada Bioniq, que conta com os portugueses Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot como investidores e já tem mais de 300 mil utilizadores, fechou uma parceria de diagnóstico com a Unilabs Portugal. A empresa de diagnóstico ficará responsável por assegurar as análises laboratoriais dos utilizadores da Bioniq em Portugal.

Fundada em 2019, a Bioniq apresenta-se como uma empresa global de tecnologia em saúde focada na nutrição personalizada, “combinando investigação científica, informação orientada por dados e tecnologia avançada”. O investimento do internacional português que joga no Al Nassr, numa primeira fase, ao qual se juntou depois o jogador do Manchester United, tem permitido à empresa ganhar reconhecimento internacional.

A startup atingiu em outubro de 2024 uma avaliação de 82 milhões de dólares e, em 2024, concluiu uma ronda de financiamento Série B, no valor de 15 milhões de dólares, para acelerar o desenvolvimento da sua plataforma de saúde personalizada suportada por inteligência artificial.

“A parceria com a Bioniq representa um passo natural na missão da Unilabs de colocar o diagnóstico clínico ao serviço da prevenção e da saúde personalizada. Acreditamos que a personalização em saúde deve assentar em decisões suportadas por dados clínicos fiáveis, ciência e acompanhamento contínuo”, afirma Maria do Carmo Tavares, CEO da Unilabs Portugal, citada em comunicado.

Já Banafsheh Salmani, Managing Director da Bioniq, refere que “a parceria com a Unilabs Portugal reflete a forma como escalamos globalmente, trabalhando com líderes de diagnóstico de confiança para melhorar o acesso às análises e apoiar a suplementação personalizada de precisão em larga escala”.

A empresa tem o Bioniq PRO, um programa de saúde personalizada, suportado por inteligência artificial, que combina a análise de um conjunto alargado de biomarcadores sanguíneos com informação individual sobre saúde e estilo de vida, com o objetivo de desenvolver uma formulação personalizada de micronutrientes, conforme explica.

“O programa avalia diversos parâmetros, incluindo vitaminas, minerais, marcadores inflamatórios, indicadores metabólicos, equilíbrio hormonal, fatores de risco cardiovascular e função hepática, permitindo uma avaliação detalhada do estado fisiológico de cada utilizador”, detalha o comunicado. É a partir da análise destes dados, que o algoritmo da Bioniq vai selecionar e dosear até 120 ingredientes que têm como objetivo “corrigir défices nutricionais, apoiar objetivos individuais de saúde e acompanhar a evolução dos biomarcadores ao longo do tempo”.

“As análises de sangue regulares fornecem informação mensurável sobre a evolução dos biomarcadores, enquanto cada novo teste contribui para o refinamento da formulação, assegurando a sua adaptação às necessidades de saúde em evolução dos utilizadores e a manutenção de níveis nutricionais adequados ao mercado português”, explica a empresa.

A empresa, que conta com distribuição global, já desenvolveu fórmulas personalizadas para mais de 300 mil utilizadores.