EUA estudam pagar até 100 mil dólares a habitantes da Gronelândia

Entre os cenários da Casa Branca para anexar a Gronelândia está o plano de pagar entre 10 mil e 100 mil dólares aos cerca de 57 mil habitantes da ilha ártica.
A administração norte-americana está a ponderar pagar entre 10 mil e 100 mil dólares a cada habitante da Gronelândia para defenderem a secessão da Dinamarca e uma possível união com os EUA, avança a Reuters com base em quatro fontes ligadas a este processo. O plano de oferecer um cheque aos cerca de 57 mil habitantes da ilha ártica é um dos vários cenários com que a Casa Branca está a trabalhar para levar a Gronelândia para a sua esfera de influência direta.
Na última semana, após o ataque à Venezuela e sequestro de Nicolás Maduro no sábado, os EUA têm repetido que existem novas intervenções a caminho nos países vizinhos, como a Colômbia, Cuba e a Gronelândia. A administração Trump garante que está em causa a “segurança nacional” dos EUA e, entre as alternativas em cima da mesa, não descarta a “via militar” na ilha, que hoje pertence ao território da Dinamarca. A retórica tem levado a protestos de Copenhaga e também de outros líderes europeus.
A primeira-ministra dinamarquesa já avisou mesmo que a entrada dos EUA na Gronelândia representa o “fim de tudo”, incluindo da Aliança Atlântica (NATO).
(em atualização)
