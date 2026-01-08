Francisco Castro Guedes é o novo sócio da SRS Legal

A SRS Legal promoveu Francisco Castro Guedes a sócio. O advogado insere-se no departamento de Fiscal.

“Esta promoção reflete o reconhecimento das competências individuais e do contributo do Francisco Castro Guedes para a SRS Legal e para o desenvolvimento da área de Fiscal, num percurso de progressão sustentada e de valorização do talento interno“, referem em comunicado os managing partners César Sá Esteves e Octávio Castelo Paulo.

Francisco Castro Guedes desempenhava, desde 2022, as funções de coordenador na área de Direito Fiscal, onde vinha desenvolvendo a sua atividade com foco no acompanhamento de clientes nacionais e internacionais em matérias de fiscalidade, prestando assessoria regular e especializada em contextos empresariais complexos.