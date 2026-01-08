Justiça alemã multa a Ryanair por desobediência judicial e declara ilegais várias das suas práticas comerciais

A justiça alemã multou a companhia aérea Ryanair por desobedecer uma ordem judicial e obrigou-a a cessar várias práticas comerciais consideradas abusivas, de acordo com duas sentenças proferidas pelo Tribunal Regional de Hamburgo, às quais a eDreams ODIGEO faz referência num comunicado.

A empresa sustenta que, numa das resoluções, o tribunal impõe uma sanção à companhia aérea por incumprimento das medidas cautelares acordadas em maio do ano passado, após concluir que a Ryanair agiu de forma «culpável» ao manter no seu site cláusulas que tinham sido expressamente proibidas. O juiz considera comprovado que a companhia aérea dispunha de meios suficientes para cumprir a ordem de forma imediata, mas optou por não o fazer, prolongando o incumprimento durante semanas.

Numa segunda decisão, relativa ao mérito da causa, o tribunal declara ilegais várias práticas comerciais da Ryanair. Entre elas, o sistema de aceitação dos termos e condições através de um botão «Pesquisar» que ativa automaticamente uma caixa de consentimento, por considerar que induz o utilizador em erro e viola a legislação alemã em matéria de concorrência desleal.

A sentença também anula a política geral de «não reembolso» aplicada pela companhia aérea, por considerar que contradiz a legislação em vigor e pode induzir os passageiros a acreditar erroneamente que não têm direitos em determinados casos. Além disso, o tribunal invalida a chamada «taxa administrativa» aplicada ao reembolso de impostos, por considerá-la desproporcionada e prejudicial para o consumidor.

As decisões foram obtidas no âmbito de processos iniciados pela eDreams ODIGEO, que mantém vários litígios em aberto contra a Ryanair em vários países europeus. Estas decisões judiciais na Alemanha somam-se a outras ações recentes contra a companhia aérea, como a multa de 256 milhões de euros imposta na Itália por abuso de posição dominante ou a sanção de 108 milhões de euros acordada em Espanha por infrações graves à regulamentação do consumo.

O diretor jurídico da eDreams ODIGEO, Guillaume Teissonnière, salientou que as sentenças alemãs «não só condenam as práticas ilegais da companhia aérea, mas, de forma muito significativa, a sua recusa de má-fé em cumprir as ordens judiciais. As conclusões do juiz voltam a evidenciar o padrão deliberado de obstrução que observamos repetidamente em toda a Europa». Também apelou às autoridades europeias e nacionais para uma ação coordenada, a fim de garantir o respeito pelo Estado de direito e a proteção efetiva dos consumidores.