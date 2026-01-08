LaLiga e EA Sports lançam a segunda edição do Next Gen Draft

Segundo informaram esta quarta-feira, a edição de 2026 reforça o compromisso de ambas as organizações com a criação de oportunidades reais para as novas gerações, ampliando o seu alcance global e consolidando-se como uma das iniciativas mais relevantes dentro da EA Sports FC Futures.

Nesta segunda edição, o Next Gen Draft está estruturado em torno de um percurso formativo completo que integra metodologia profissional, avaliação desportiva e uma abordagem educativa centrada em valores.

A LaLiga e o FC Futures Next Gen Draft consistirão em quatro fases concebidas para avaliar e fortalecer tanto as habilidades desportivas como os valores pessoais dos participantes.

A primeira é um Torneio FC Rush inspirado no videojogo EA Sports FC, no qual os jogadores inscritos competirão em jogos 5v5, cada um dividido em dois tempos de 7 minutos. Com mais de 80 jogos num único dia, olheiros oficiais da LaLiga vindos de Espanha avaliarão a técnica, a visão, a atitude e o desempenho para selecionar 50 jogadores (25 raparigas e 25 rapazes).

A segunda, treino FC Futures Academy: Os 50 jogadores selecionados receberão treinos personalizados inspirados nas práticas FC Futures, ministrados por treinadores UEFA PRO da LaLiga e implementando a metodologia oficial da LaLiga. Os 32 melhores jogadores (16 rapazes e 16 raparigas) avançarão para a fase seguinte.

Na terceira fase, os jovens talentos disputarão um jogo completo de 11v11 contra uma equipa local. Após o jogo, serão selecionados os 4 melhores rapazes e as 4 melhores raparigas para representar o seu país numa experiência única com a LaLiga em Espanha. A seleção basear-se-á não só no desempenho desportivo, mas também em fatores psicoemocionais, onde valores como compromisso, trabalho em equipa e perseverança serão fundamentais.

Na fase final do programa, os finalistas viajarão para Espanha, com todas as despesas pagas, para se juntarem a um grupo internacional de 40 jovens talentos (8 deles provenientes de cada estágio). Durante a experiência, as jogadoras receberão sessões de treino profissional de treinadores UEFA PRO da LaLiga, disputarão jogos amigáveis contra equipas de base de clubes da LaLiga EA Sports e desfrutarão de visitas e atividades exclusivas que as mergulharão no ambiente do futebol de elite europeu.

OLHANDO PARA O FUTURO

A EA Sports Futures é uma iniciativa global de longo prazo da EA Sports para investir no futebol comunitário. Além de apoiar mais de 15 programas parceiros e doar equipamentos em mais de 10 países, o projeto inclui uma biblioteca online gratuita de exercícios de treino para os treinadores usarem nas suas sessões diárias. Estes exercícios combinam elementos visuais do jogo com a orientação de treinadores experientes, unindo a componente física e digital do desporto para criar experiências de aprendizagem inovadoras para jovens jogadores.

O projeto também investe na reabilitação de campos de futebol em áreas desfavorecidas para promover o desporto e proporcionar espaços seguros para a juventude local. Renovações anteriores ocorreram em Málaga (Espanha), Valência (Espanha), Cidade do Cabo (África do Sul), Cheng San-Seletar (Cingapura), São Paulo (Brasil), Medellín (Colômbia) e Guadalajara (México), contribuindo para revitalizar comunidades e expandir o acesso ao jogo.