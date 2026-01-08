Laura Colón, nova presidente da AstraZeneca Espanha

Nesta nova função, Colón terá como missão impulsionar o desenvolvimento científico, acelerar a chegada de novos tratamentos aos pacientes e consolidar a contribuição da AstraZeneca para o sistema de saúde e para o tecido científico e económico, reforçando o papel do país como enclave prioritário dentro da sua estratégia internacional de crescimento.

Além da presidência da filial espanhola, Laura Colón assumirá o cargo de Site Leader do AstraZeneca Global Hub de Barcelona, centro internacional que se consolidou como motor de inovação biomédica, digital e comercial na Europa. O hub, que integra biomedicina, ciência de dados, inovação digital e excelência comercial, conta atualmente com mais de 1.600 funcionários e contribui para o objetivo global da empresa de disponibilizar 20 novos medicamentos aos pacientes antes do final da década. Colón assume o cargo de Rick R. Suárez, que foi nomeado presidente da AstraZeneca nos Estados Unidos.

Desde dezembro de 2023, Laura Colón lidera a área de Oncologia na Espanha, onde impulsionou a investigação e a incorporação de novos tratamentos em áreas com importantes necessidades médicas não atendidas, como o cancro do pulmão, da mama, do fígado e doenças onco-hematológicas. Este trabalho refletiu-se no reconhecimento da área de Oncologia da AstraZeneca como a empresa com melhor reputação nesta especialidade em 2025, obtendo a primeira posição no Monitor de Reputação Sanitária (MRS) da Merco.

Com mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica, Colón ingressou na AstraZeneca em 2019 como responsável pela Franquia de Câncer de Pulmão e, em 2021, assumiu em Singapura a direção internacional das franquias de Câncer de Pulmão, Gastrointestinal, Geniturinário e Ginecológico. Anteriormente, desenvolveu a sua carreira profissional em empresas como a Roche, a Biogen e a AbbVie. É licenciada em Psicologia pela Universidade Autónoma de Madrid e possui formação executiva em Negócios, Estratégia e Inovação.