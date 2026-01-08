Listas de espera para cirurgias, consultas e exames diagnósticos diminuem em Madrid

Uma evolução positiva que se consolida após vários meses de reduções contínuas. A redução dos tempos ocorre, além disso, num contexto de elevada pressão assistencial e com uma população atribuída que ultrapassa os sete milhões de habitantes, um fator que reforça o valor dos avanços registados.

No âmbito cirúrgico, a lista de espera estrutural manteve uma evolução favorável. O número de pacientes em lista de espera em novembro diminuiu ligeiramente de 102.567 em outubro para 102.056. A demora média situou-se em 47,93 dias, contra 49,61 em outubro, o que representa uma redução de quase dois dias. Após o período de verão — um momento em que geralmente ocorre uma pausa temporária na evolução das listas de espera —, o atraso cirúrgico iniciou uma queda sustentada, com uma redução acumulada de 17,47 dias desde agosto.

A melhoria em novembro é especialmente visível nas esperas mais prolongadas. O número de pacientes que esperaram mais de 90 dias por uma intervenção foi significativamente reduzido. Especificamente, os atrasos superiores a 180 dias representaram 1,13% do total, contra 1,55% no mês anterior. O intervalo entre 90 e 180 dias também perdeu peso, o que aponta para uma diminuição dos atrasos mais longos e uma maior agilidade na resolução dos casos.

Outro indicador relevante é o tempo médio dos pacientes que saíram da lista durante o mês. Em novembro, a espera média total das saídas situou-se em 72,43 dias, mais de três dias a menos do que em outubro. No caso da lista estrutural, a espera média diminuiu de 69,09 para 65,63 dias, confirmando uma maior capacidade de resolução cirúrgica. Além disso, o índice de entradas e saídas ficou abaixo da unidade (0,98), o que indica que foram resolvidos mais processos cirúrgicos do que os que foram incorporados à lista, contribuindo para conter o acúmulo de pacientes.

CONSULTAS EXTERNAS

A melhoria mais visível ocorreu nas consultas externas, uma das principais portas de entrada no sistema de saúde. Em novembro, o tempo médio de espera para uma primeira consulta foi reduzido para 64,83 dias, contra 68,60 em outubro. Neste caso, a redução é de cerca de quatro dias e acumula, desde agosto, um total de 14 dias.

Em novembro, também diminuiu o número de pessoas em espera estrutural para uma primeira consulta, que passou de 733.359 para 728.632 pacientes. Embora o volume continue elevado, a tendência aponta para uma maior capacidade de absorção do sistema.

Em termos de atividade, novembro registou menos entradas e saídas do que outubro, uma evolução habitual nos últimos meses do ano. Ainda assim, a espera média estrutural dos pacientes atendidos manteve-se estável, em torno de 39-40 dias, enquanto a demora média prospetiva diminuiu ligeiramente para 48,38 dias.

EXAMES DIAGNÓSTICOS

A redução mais acentuada nos tempos de espera pelos cuidados de saúde ocorreu nos exames diagnósticos e terapêuticos. Em novembro, o atraso médio caiu para 54,99 dias, contra 62,21 em outubro, o que representa uma redução de mais de sete dias em apenas um mês. Desde agosto, a redução é de 18,62 dias.

Esta melhoria foi registada em novembro, apesar de um ligeiro aumento no número de pacientes em espera estrutural, que passou de 181.980 para 187.150 pessoas. A chave esteve na redução do tempo médio de espera e numa melhor gestão das consultas, especialmente nos trechos de maior demora. De facto, o número de pacientes com esperas superiores a 90 dias diminuiu claramente, enquanto a espera média estrutural dos pacientes atendidos permaneceu praticamente inalterada, em torno de 24 dias. Um dado que sugere que o sistema é capaz de absorver a atividade sem penalizar os tempos daqueles que finalmente têm acesso ao exame.

Estes dados confirmam que as listas de espera na Comunidade de Madrid avançam em termos de acessibilidade e tempos de resposta ótimos, reforçando a perceção de um sistema de saúde público que, apesar da pressão assistencial, consegue melhorar os seus indicadores e avançar para uma assistência mais ágil aos cidadãos da Comunidade de Madrid.

A rede hospitalar de Madrid contribuiu para este cenário, com vários centros a conseguirem posicionar-se na liderança em termos de redução de atrasos cirúrgicos, consultas externas e exames diagnósticos. Assim, em novembro, destacaram-se na lista de espera cirúrgica pelos seus tempos de espera reduzidos o Hospital Universitário Geral de Villalba, com 16,33 dias; o Hospital Universitário Rey Juan Carlos, com 19,63 dias; o Hospital Fundación Jiménez Díaz, com 23,93 dias; e o Hospital Universitário Infanta Elena, com 28,72 dias. Um dado significativo é que todos estes hospitais pertencem ao modelo de colaboração público-privada existente na CAM.

Nas consultas externas, os hospitais de gestão mista também obtiveram os melhores resultados. O Hospital Universitário Infanta Elena: 24,08 dias; a Fundação Jiménez Díaz: 24,22; o Hospital Geral de Villalba: 26,39 dias; o Hospital Rei Juan Carlos: 28,75 e o Hospital Universitário de Torrejón: 34,12 dias.

Em exames diagnósticos, também se destacaram o Hospital Universitário de Torrejón, com 13,87 dias; o Hospital Central da Cruz Vermelha San José e Santa Adela, com 18,10; o Hospital Universitário Infanta Elena, com 20,38 dias; o Hospital Universitário Geral de Villalba, com 25,17 dias e o Hospital Clínico San Carlos, com 25,53 dias. Todos eles abaixo do mês de espera.