Corporate

Medinfar entra no capital de farmacêutica espanhola especializada em suplementos alimentares

Com esta parceria, a empresa portuguesa liderada por João Almeida Lopes pretende reforçar a presença na Península Ibérica e ampliar o o portefólio de soluções nas áreas da saúde e bem-estar.

O Grupo Medinfar anunciou esta quinta-feira a aquisição de uma participação na farmacêutica Peroxfarma, sediada em Barcelona e especializada em suplementos alimentares e dispositivos médicos.

“Alinhada com a nossa visão estratégica de crescimento, esta operação reforça a expansão do grupo e consolida a presença da Medinfar na Península Ibérica”, afirma o CEO da Medinfar. “A parceria com a Peroxfarma permitirá criar importantes sinergias, potenciar a inovação e reafirmar o nosso compromisso com a qualidade dos serviços prestados em Portugal e em Espanha”, enfatiza João Almeida Lopes, citado em comunicado.

Para a Peroxfarma, “esta parceria representa um passo significativo no desenvolvimento da Peroxfarma e reforça a nossa presença na Península Ibérica”. “Estamos confiantes de que a colaboração com o Grupo Medinfar irá criar oportunidades de crescimento e ampliar a nossa capacidade de oferecer soluções de saúde e bem-estar”.

A parceria com a Peroxfarma permitirá criar importantes sinergias, potenciar a inovação e reafirmar o nosso compromisso com a qualidade dos serviços prestados em Portugal e em Espanha.

João Almeida Lopes

CEO da Medinfar

Fundada em 1977, a Peroxfarma é uma empresa farmacêutica espanhola especializada em suplementos alimentares e dispositivos médicos, com foco particular no canal farmácia, distribuição moderna (mass market) e e-commerce.

O grupo farmacêutico português fundado em 1970 afirma que com esta aquisição “passa a contar com um parceiro oficial para a comercialização dos seus produtos em Espanha, promovendo em simultâneo a introdução dos produtos da Peroxfarma em Portugal e ampliando o portefólio de soluções que disponibiliza nas áreas da saúde e bem-estar”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Medinfar entra no capital de farmacêutica espanhola especializada em suplementos alimentares

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Distribuição farmacêutica tem impacto de 302 milhões no PIB

Mariana Bandeira,

Impacto económico deve-se sobretudo às vendas por grosso, serviços de transporte e consultoria. Peso dos fármacos cresce mais que receitas.