Medinfar entra no capital de farmacêutica espanhola especializada em suplementos alimentares

O Grupo Medinfar anunciou esta quinta-feira a aquisição de uma participação na farmacêutica Peroxfarma, sediada em Barcelona e especializada em suplementos alimentares e dispositivos médicos.

“Alinhada com a nossa visão estratégica de crescimento, esta operação reforça a expansão do grupo e consolida a presença da Medinfar na Península Ibérica”, afirma o CEO da Medinfar. “A parceria com a Peroxfarma permitirá criar importantes sinergias, potenciar a inovação e reafirmar o nosso compromisso com a qualidade dos serviços prestados em Portugal e em Espanha”, enfatiza João Almeida Lopes, citado em comunicado.

Para a Peroxfarma, “esta parceria representa um passo significativo no desenvolvimento da Peroxfarma e reforça a nossa presença na Península Ibérica”. “Estamos confiantes de que a colaboração com o Grupo Medinfar irá criar oportunidades de crescimento e ampliar a nossa capacidade de oferecer soluções de saúde e bem-estar”.

Fundada em 1977, a Peroxfarma é uma empresa farmacêutica espanhola especializada em suplementos alimentares e dispositivos médicos, com foco particular no canal farmácia, distribuição moderna (mass market) e e-commerce.

O grupo farmacêutico português fundado em 1970 afirma que com esta aquisição “passa a contar com um parceiro oficial para a comercialização dos seus produtos em Espanha, promovendo em simultâneo a introdução dos produtos da Peroxfarma em Portugal e ampliando o portefólio de soluções que disponibiliza nas áreas da saúde e bem-estar”.