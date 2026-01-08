Política

Direto Montenegro antecipa crescimento de 2% e dívida pública nos 90%

Após mais 3 mortes por atrasos do INEM e com os candidatos presidenciais a pedir a cabeça da ministra da Saúde, Montenegro segura Ana Paula Martins e anuncia compra de 275 viaturas para o INEM.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, abre esta quinta-feira o debate quinzenal no Parlamento, em período de campanha oficial para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, dias depois do ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela e após mais três mortes na sequência dos atrasos do socorro do INEM.

Luís Montenegro terá uma intervenção inicial com tempo máximo de dez minutos, seguindo-se a fase de perguntas e respostas dos partidos Chega, PS, IL, Livre, PCP, BE, PAN, JPP, CDS-PP e PSD, por esta ordem.

Três mortes na mesma semana à espera do INEM

Salomé Pinto, Lusa,

Um homem de 68 anos morreu esta quarta-feira em Tavira, depois de esperar mais de uma hora por meios de socorro. É o terceiro caso esta semana. Candidatos a Belém pedem a cabeça da ministra da Saúde.