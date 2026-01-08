Montepio confirma saída de Pedro Leitão da liderança do banco
ECO avançou em primeira mão que Pedro Leitão está de saída da liderança do Banco Montepio após ter terminado mandato no final de 2025. José Azevedo Pereira, ex-Eurobic, é o CEO que se segue.
Pedro Leitão está mesmo de saída da liderança do Banco Montepio, tal como avançou o ECO, com o presidente da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), Virgílio Lima, a desfazer o tabu e reconhecer o trabalho realizado na recuperação do banco.
“Ainda que o atual presidente da comissão executiva não integre a composição futura dos órgãos sociais, o Montepio Geral Associação Mutualista reconhece o trabalho realizado e os resultados obtidos pela equipa que cessará funções após a próxima Assembleia Geral e que contribuíram para o reforço da solidez do Banco Montepio“, afirma Virgílio Lima num comunicado enviado ao ECO.
O próximo CEO do Banco Montepio vai ser José Azevedo Pereira, ex-diretor do Fisco e CEO do Eurobic até recentemente, informação avançada pelo ECO em primeira mão. Virgílio Lima não confirma o nome, adiantando apenas que a proposta para os novos órgãos sociais do banco para o quadriénio 2026-2029 “contemplará renovação, mas também continuidade entre os atuais membros, seguirá trâmites próprios, não podendo, como tal, nesta fase, ser tornada pública“.
A assembleia geral do Banco Montepio deverá ter lugar em abril, segundo havia indicado Virgílio Lima anteriormente.
Pedro Leitão foi nomeado para a liderança do Banco Montepio em 2020, tendo sido reconduzido em 2022, mas o seu trabalho chega agora ao fim e com reparos do seu acionista, nomeadamente em relação aos resultados que tem vindo a apresentar nos últimos anos. Foi o próprio presidente da Associação Mutualista (reeleito em dezembro) que o disse em entrevista à Lusa em novembro. Nessa entrevista, afirmou que “o banco [Montepio] tem potencial de remuneração maior” e que há a expectativa de que os dividendos subam nos próximos anos.
Em 2025, o Banco Montepio pagou 30 milhões de euros de dividendos, com base nos resultados históricos de 110 milhões de euros obtidos em 2024. Até setembro do ano passado, o banco registou um lucro de 86,4 milhões de euros, recuando 10% em comparação com o mesmo período do ano anterior, devido à “normalização das taxas de juro”.
(Notícia atualizada às 12h47)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Montepio confirma saída de Pedro Leitão da liderança do banco
{{ noCommentsLabel }}