Montepio confirma saída de Pedro Leitão da liderança do banco

Pedro Leitão está mesmo de saída da liderança do Banco Montepio, tal como avançou o ECO, com o presidente da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), Virgílio Lima, a desfazer o tabu e reconhecer o trabalho realizado na recuperação do banco.

“Ainda que o atual presidente da comissão executiva não integre a composição futura dos órgãos sociais, o Montepio Geral Associação Mutualista reconhece o trabalho realizado e os resultados obtidos pela equipa que cessará funções após a próxima Assembleia Geral e que contribuíram para o reforço da solidez do Banco Montepio“, afirma Virgílio Lima num comunicado enviado ao ECO.

O próximo CEO do Banco Montepio vai ser José Azevedo Pereira, ex-diretor do Fisco e CEO do Eurobic até recentemente, informação avançada pelo ECO em primeira mão. Virgílio Lima não confirma o nome, adiantando apenas que a proposta para os novos órgãos sociais do banco para o quadriénio 2026-2029 “contemplará renovação, mas também continuidade entre os atuais membros, seguirá trâmites próprios, não podendo, como tal, nesta fase, ser tornada pública“.

A assembleia geral do Banco Montepio deverá ter lugar em abril, segundo havia indicado Virgílio Lima anteriormente.

Pedro Leitão foi nomeado para a liderança do Banco Montepio em 2020, tendo sido reconduzido em 2022, mas o seu trabalho chega agora ao fim e com reparos do seu acionista, nomeadamente em relação aos resultados que tem vindo a apresentar nos últimos anos. Foi o próprio presidente da Associação Mutualista (reeleito em dezembro) que o disse em entrevista à Lusa em novembro. Nessa entrevista, afirmou que “o banco [Montepio] tem potencial de remuneração maior” e que há a expectativa de que os dividendos subam nos próximos anos.

Em 2025, o Banco Montepio pagou 30 milhões de euros de dividendos, com base nos resultados históricos de 110 milhões de euros obtidos em 2024. Até setembro do ano passado, o banco registou um lucro de 86,4 milhões de euros, recuando 10% em comparação com o mesmo período do ano anterior, devido à “normalização das taxas de juro”.

