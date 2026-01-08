Mercados

Direto O dia em direto nos mercados e na economia – 8 de janeiro

  • ECO
  • 7:00

Ao longo desta quinta-feira, 8 de janeiro, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

O dia em direto nos mercados e na economia – 8 de janeiro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

INE reclassifica dividendos do Novobanco e ajuda excedente

Ânia Ataíde,

INE não contabilizou os dividendos do Novobanco entregues em 2025, no valor de 0,1% do PIB, como receita. Em março, no âmbito do Procedimento de Défice Excessivo, vai reavaliar a classificação.