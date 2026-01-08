Paramount reafirma “oferta superior” face à nova rejeição da Warner Bros. Discovery

A Paramount Skydance afirma mais uma vez que a sua oferta é "superior ao acordo existente da Warner Bros. Discovery" com a Netflix. Os acionistas da WDB têm até 21 de janeiro para tomar uma decisão.

A Paramount Skydance voltou nesta quinta-feira a reafirmar que a sua oferta de compra da Warner Bros. Discovery (WDB) é “superior” à da Netflix e que a administração da WBD “continua a levantar questões” sobre a oferta que já foram respondidas, incluindo a flexibilidade nas operações enquanto o processo não está concluído. Este é o mais recente capítulo na trama à volta da venda da WBD, que terá uma decisão final dos acionistas no dia 21 de janeiro, caso não haja novos desenvolvimentos até lá.

“A oferta proporciona claramente aos investidores da WBD maior valor e um caminho mais seguro e ágil para a conclusão do negócio. Ao longo de todo o processo, trabalhamos arduamente para os acionistas da WBD e permanecemos comprometidos em dialogar com eles sobre os méritos de nossa proposta superior“, considera David Ellison, CEO da Paramount, citado em comunicado.

Esta reação surge após a administração da WBD ter recomendado, na quarta-feira, por unanimidade, aos acionistas a rejeição da nova oferta hostil. A WBD reafirmou que, na sua visão, a oferta da Netflix é “superior”.

Em dezembro, o cofundador da Oracle e pai do CEO da Paramount, Larry Elisson, entrou diretamente no negócio, garantindo 40,4 mil milhões de dólares. No entanto, não foi o suficiente para agradar à WBD, que colocou questões como a taxa de rescisão de 2,8 mil milhões que terá de pagar à Netflix caso escolha a oferta da Paramount.

Recorde-se que, neste momento, a Paramount oferece 30 dólares por ação, em dinheiro, pela totalidade do grupo. Já a Netflix oferece 27,75 dólares por ação (uma combinação de 23,25 dólares em dinheiro e 4,50 dólares em ações da Netflix) pela compra dos estúdios, da HBO e da HBO Max.