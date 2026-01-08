Portugal com procura de 42 mil milhões por dívida a 10 anos

Portugal está no mercado para se financiar através de uma nova linha de Obrigações do Tesouro a dez anos. Tudo aponta para uma taxa de juro ligeiramente acima de 3,2% a suportar pelos cofres da República. Para já conta com uma procura que supera os 42 mil milhões de euros, segundo o site de informação financeira IFR.

Por estes títulos, com maturidade em junho de 2036, o IGCP paga um prémio de 34 pontos base acima da taxa de midswap do euro, que está esta quinta-feira nos 2,88%, de acordo com a agência Dow Jones, resultando assim numa taxa de juro de 3,22%. Mas a taxa final variará em função da procura e também do montante final a que Portugal se financiará, detalhes que deverão ser conhecidos ainda esta quinta-feira.

Esta é uma emissão sindicada, com o IGCP a ter o apoio do Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBI, Citi e HSBC em toda a operação de financiamento.

Portugal tem por hábito abrir o ano com uma emissão sindicada e este ano não é exceção. Há um ano, numa operação do género, o Tesouro levantou quatro mil milhões de euros em obrigações a dez anos pelas quais pagou uma taxa de juro na ordem dos 3,1%.

Esta será a primeira de três emissões sindicadas previstas para este ano, de acordo com o programa de financiamento de 2026 divulgado pelo IGCP.

De acordo com esse programa, a necessidades de financiamento do Estado para 2026 ascendem a 29,4 mil milhões de euros em termos brutos, mais 14% em relação ao ano passado.

A agência liderada por Pedro Cabeços conta financiar grande parte dessas necessidades através de Obrigações do Tesouro, prevendo um mix de emissões sindicadas e leilões que permitirão levantar 24 mil milhões de euros nos mercados.

