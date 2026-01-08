Portugal regista a segunda maior quebra da União Europeia nos preços industriais

Os preços da produção industrial caíram 1,7% na zona Euro e 1,3% na UE, em termos homólogos e no mês de novembro, com Portugal a registar a segunda maior quebra (-3,8%) entre os parceiros europeus, de acordo com dados publicados esta quinta-feira pelo Eurostat.

Na zona do euro, em novembro de 2025, em comparação com novembro do ano anterior, os preços aumentaram 0,4% para bens intermediários, 1,8% para bens de capital, 2% para bens de consumo duráveis e 1,1% para bens de consumo não duráveis. Por outro lado, diminuíram 7,4% no setor energético.

Já na UE, os preços de produção industrial aumentaram 0,3% para bens intermediários, 1,7% para bens de capital, 1,7% para bens de consumo duráveis e 1,3% para bens de consumo não duráveis. À semelhança da zona Euro diminuíram 6,1% no setor energético.

As maiores quedas anuais nos preços foram registadas em Luxemburgo (-5,5%), Portugal (-3,8%) e Irlanda (-3,6%). Os maiores aumentos foram observados na Bulgária (+13,8%), Roménia (+4,9%) e Estónia (+3,2%).

Já na comparação mensal, com outubro, os preços da produção industrial aumentaram 0,5% na zona do euro e 0,6% na UE, segundo as primeiras estimativas do serviço estatístico europeu. Em Portugal, o indicador desceu 0,4% na variação mensal.

Em comparação com outubro, os preços ao produtor industrial na zona Euro aumentaram 0,3% para bens intermediários, 1,8% no setor de energia, 0,1% para bens de capital e 0,3% para bens de consumo duráveis. Por outro lado, diminuíram 0,2% para bens de consumo não duráveis.

Os maiores aumentos mensais foram registados na Irlanda (+4,4%), Suécia (+1,9%), Bulgária e Grécia (ambos +1,6%). As maiores quedas foram observadas na Eslováquia (-0,9%), Chipre (-0,8%), Espanha (-0,5%) e Portugal (-0,4).