PR Gate assume comunicação da Brand Capital Sports

A plataforma digital dedicada à compra e venda de clubes desportivos pretende reforçar o seu posicionamento junto dos media, decisores e stakeholders.

A Brand Capital Sports, plataforma digital dedicada à compra e venda de clubes desportivos e Sociedades Anónimas Desportivas (SAD), escolheu a PR Gate como a agência responsável pela sua comunicação.

Esta plataforma insere-se na empresa Brands Capital, focada na compra e venda de empresas via digital, recém-criada pelo fundador da Cerveja Quinas, Sérgio Duarte. O objetivo desta parceria é reforçar o posicionamento da Brand Capital Sports junto dos media, decisores e stakeholders do ecossistema do desporto, investimento e tecnologia.

Sérgio Duarte, CEO da Brands Capital Sports, explica que “a comunicação assume um papel fundamental nesta fase de crescimento da Brands Capital Sports. A PR Gate reúne a experiência, visão estratégica e conhecimento dos media que procurávamos para amplificar a nossa proposta de valor e afirmar a marca no setor”.

Por sua vez, Joana Branquinho, managing partner da PR Gate, refere que “é com enorme entusiasmo que iniciamos esta parceria com a Brands Capital Sports, um projeto verdadeiramente diferenciador no panorama do desporto e do investimento. O nosso foco será potenciar a visibilidade da marca e reforçar a sua credibilidade junto dos principais públicos“.

A PR Gate será responsável pela definição e execução da estratégia de comunicação da marca, incluindo assessoria mediática, relações públicas, conteúdos estratégicos e posicionamento institucional.

Lançada com o objetivo de profissionalizar e tornar mais transparente o processo de transações no setor desportivo, a Brands Capital Sports disponibiliza uma plataforma que liga compradores e vendedores de clubes e SAD, suportada por ferramentas de valorização, processos mandatados e acompanhamento estratégico especializado.