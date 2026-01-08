Presidente alemão acusa Trump de destruir a ordem mundial

Num simpósio que aconteceu na quarta-feira à noite, o presidente alemão, Frank‑Walter Steinmeier, acusou os Estados Unidos de estarem a destruir a ordem mundial e apelou a que o mundo impeça que o planeta se “transforme num covil de ladrões”, avançou a Reuters.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, dos social-democratas (SPD), foi inesperadamente duro nas suas críticas. A anexação da Crimeia pela Rússia e a invasão da Ucrânia representou um ponto de viragem e, agora, o comportamento dos EUA é uma segunda rutura histórica, defende Steinmeier.

“Depois há a quebra de valores por parte do nosso parceiro mais importante, os EUA, que ajudaram a construir esta ordem mundial”, disse Steinmeier, parecendo referir-se às intervenções recentes dos EUA, incluindo o sequestro do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e as ameaças de anexação da Gronelândia.

O Presidente alemão acabou mesmo por apelar a uma intervenção ativa em situações ameaçadoras. “Trata‑se de impedir que o mundo se transforme num covil de ladrões, onde os sem escrúpulos tudo querem, onde regiões ou países inteiros são tratados como propriedade de algumas grandes potências”, acrescentou.

A insistência das ameaças dos EUA sobre a Gronelândia está a deixar a União Europeia (UE) preocupada. A Alta-Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Kaja Kallas, já veio dizer numa conferência de imprensa no Egito que “o que ouvimos sobre a Gronelândia é extremamente preocupante”, começa, explicando que os 27 Estados-membros discutem internamente qual deverá ser a resposta caso essas intenções se concretizem. Os líderes europeus já sublinharam que a Gronelândia é um território autónomo pertencente ao Reino da Dinamarca