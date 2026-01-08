Repsol pede licença aos EUA para retomar exportação de petróleo venezuelano

Energia

Depois de afetada pelo embargo norte-americano, a petrolífera espanhola espera poder retomar a exportação de petróleo venezuelano.

A petrolífera Repsol quer retomar as exportações de crude venezuelano, as quais mantinha antes de os Estados Unidos terem decretado um embargo. Neste sentido, a empresa está a tentar obter uma licença junto da administração norte-americana, avança a Bloomberg.

A agência de notícias cita uma fonte próxima do processo e indica que a Repsol fará o pedido a responsáveis norte-americanos nos próximos dias, depois de os Estados Unidos terem capturado o presidente Venezuelano, Nicolás Maduro, e terem assumido que a exploração petrolífera no país latino ficaria a cargo de empresas norte-americanas. O objetivo da Repsol é exportar crude que a Venezuela tem em armazenamento.

A empresa espanhola deixou de exportar petróleo venezuelano na sequência de um embargo decretado pelos EUA no ano passado, mas tratava-se de uma das poucas companhias não norte-americanas que conseguiram licenças para exportar petróleo do país sul-americano nos últimos anos.

Esta segunda-feira, foi noticiado que a italiana Eni e a Repsol estavam a ter dificuldades em recuperar cerca de 6 mil milhões de dólares em pagamentos de gás por parte da Venezuela, lê-se na Reuters. A agência britânica indica que a italiana Eni produz gás a partir do campo offshore Perla, na Venezuela, uma empresa conjunta com a Repsol, operada pela empresa local Cardón IV.

