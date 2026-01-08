Sabadell e Zurich ultrapassam OPA do BBVA com novos seguros de Vida e Habitação

Depois de terem unido esforços para enfrentar a OPA hostil lançada pelo BBVA, o Banco Sabadell e a Zurich voltam agora a colaborar novamente, desta vez no negócio da bancassurance. As duas entidades apresentaram uma nova gama de seguros que reformula os produtos de Vida Risco e Habitação.

De acordo com o INESE, a nova oferta introduz coberturas adicionais e um modelo de contratação assente num prémio fixo durante três anos, sem atualizações associadas à idade, sinistralidade ou inflação. Os seguros permitem ainda o pagamento mensal sem qualquer custo adicional.

Os produtos estão organizados em três modalidades – Standard, Plus e Premium – com diferentes níveis de cobertura. No caso dos seguros de Vida, passam a incluir garantias como grande invalidez, assistência domiciliária após hospitalização e apoios para os estudos dos filhos. Já nos seguros de Habitação, as coberturas foram adaptadas às necessidades específicas de proprietários, inquilinos e senhorios.

O BanSabadell Seguros Generales aposta ainda na distribuição de um co-seguro de saúde em parceria com a Sanitas, no qual cada seguradora assume 50% do risco. A estratégia reforça a aposta do banco em seguros para manter um crescimento acima do mercado.

De acordo com José Manuel Veiga, diretor de proposta de valor, analítica e de subscrição da Sabadell Seguros, a nova gama deverá permitir um crescimento significativo da atividade. Prevê-se que esta nova oferta aumente em cerca de 23% as vendas em 2026, com um impulso de 65% nos seguros de Vida e de 15% nos seguros de Habitação.

O BanSabadell Vida, no terceiro trimestre de 2025, obteve 3.471 milhões de euros em prémios, um aumento de 178,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com informação publicada pelo banco.

Já o BanSabadell Seguros Generales registou um crescimento de 11,6%, acima dos 7,3% do mercado, impulsionado pelos seguros multirriscos de Habitação, com um aumento de 14% em prémios, e pelos seguros de Saúde, com um crescimento de 27%.

Durante a OPA hostil lançada pelo BBVA, a seguradora Zurich acabou mesmo por reforçar o seu capital no Sabadell em cerca de 5%, tendo assim contribuído para que a OPA falhasse.

A parceria entre o Banco Sabadell e a Zurich é uma joint venture criada em 2008 para a distribuição de seguros através dos canais bancários do grupo. Esta estrutura é composta por três empresas: BanSabadell Vida, BanSabadell Pensões e BanSabadell Seguros Generales.