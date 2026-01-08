Setor audiovisual reforça o seu papel como motor económico em Madrid graças ao seu efeito multiplicador

É o que reflete o relatório Importância económica do setor audiovisual na Comunidade de Madrid, elaborado pela Afi, que calcula em 2,1 euros o retorno gerado na economia madrilena por cada euro de valor acrescentado bruto (VAB) direto do setor.

Este efeito multiplicador estende-se também ao emprego: por cada 100 postos de trabalho diretos no setor audiovisual, são gerados até 238 empregos no conjunto da economia regional, confirmando a sua capacidade de dinamizar atividades auxiliares, serviços e novas oportunidades profissionais.

O relatório coloca o audiovisual como responsável por 2,6 % do PIB madrileno, com uma contribuição económica total superior a 7,2 mil milhões de euros, e como gerador de 2,8 % do emprego na região, com mais de 100 700 postos de trabalho equivalentes a tempo inteiro, dos quais cerca de 30 000 são diretos.

Neste contexto, a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apresentou recentemente o Plano Estratégico da Indústria Audiovisual, dotado de 40 milhões de euros para o período 2026-2029, com o objetivo de impulsionar a competitividade do setor e consolidar Madrid como capital global da produção audiovisual. O anúncio foi feito na Madrid Content City, em Tres Cantos, onde estão localizadas a Netflix, a Secuoya e outras produtoras, bem como a The Core, a escola de audiovisual de referência pertencente à Planeta Formación y Universidades, num evento que contou com a presença de Carlos Giménez, presidente da Planeta Formación y Universidades, e Mercedes Agüero, reitora da The Core.

O plano centra-se na atração de investimentos, na internacionalização, no reforço das infraestruturas e, especialmente, na formação especializada e no talento, considerados elementos-chave para sustentar o crescimento do setor e maximizar o seu efeito multiplicador sobre a economia.

Neste sentido, a The Core desempenha um papel estratégico no ecossistema audiovisual madrileno, contribuindo para a capacitação dos profissionais exigidos por uma indústria em plena expansão. A combinação de investimento público, concentração empresarial — com mais de 3.500 empresas audiovisuais na região — e centros de formação avançada torna Madrid um polo de referência no mundo hispânico e no sul da Europa.

«O efeito multiplicador do audiovisual demonstra que apostar neste setor é apostar no crescimento económico, no emprego qualificado e na projeção internacional de Madrid. A formação é a alavanca que permite que esse investimento se traduza em impacto real e sustentável», destaca Mercedes Agüero, reitora da The Core.