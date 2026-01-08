Shortlist. Um novo Café de São Bento, um Six Senses para a cidade e a festa dos 130 anos do monograma LV

2026 arranca com inaugurações: um Café de São Bento onde outrora se expunha a arte mais vanguardista de Portugal e um novo hotel Six Senses, onde nunca se pensou ver o grupo – Londres. Feliz Ano Novo.

Café de São Bento agora na Baixa de Lisboa

O clássico Café de São Bento continua a crescer e inaugura um novo espaço, agora na Baixa de Lisboa, junto à Rua das Portas de Santo Antão, próximo do Coliseu dos Recreios e de vários teatros, no edifício que já albergou o emblemático Club Bristol até 1928 e será em breve o Hotel 1904 Benfica. A abertura está prevista para 15 de janeiro.

O novo Café de São Bento é o maior até à data (com 70 lugares sentados) e será o último a abrir na Grande Lisboa, diz o Grupo São Bento, de Miguel Garcia, em comunicado. Além do clássico bar, mantêm-se os tetos espelhados, veludos vermelhos dos cadeirões e as madeiras das mesas, que se alinham emolduradas por duas esculturas em tamanho real de Leopoldo de Almeida, da fase modernista do Club Bristol. O menu é o habitual,

Para já, este novo Café de São Bento estará aberto de terça-feira a sábado – almoços (12h30-15h00) e jantares (19h00-00h00). O objetivo será (a partir de Março) estar aberto todos os dias, sem interrupção e sempre que haja espetáculos em Lisboa e que o Benfica jogue no Estádio da Luz.

A coleção das coleções nos 130 anos de Louis Vuitton







O monograma da Louis Vuitton faz 130 anos em 2026 e a pensar na data, a marca vai lançar ao longo do ano três coleções cápsula que reinterpretam alguns dos seus bestsellers – Alma, Speedy, Noé – com design moderno e novos materiais e técnicas dando o palco ao logotipo da marca, nascido no final do século XIX, pela mão de George, filho de Louis, como homenagem ao pai.

As cápsulas chamam-se Monogram Origine, VVN e TimeTrunk e prestam homenagem a três momentos importantes da história da Louis Vuitton. A Monogram Origine inspira-se num livro de 1908 usado para registar o nome dos clientes. VVN (Vache Végétale Naturelle) dá destaque à pele natural, Time Trunk é uma homenagem aos baús rígidos que puseram as letras LV no mapa da marroquinaria. Uma impressão trompe-l’œil recria o aspeto e textura destas peças.

Um vídeo publicado no Instagram da marca, recua no tempo e mostra a evolução do monograma:

Prancha de cabelo e máscara facial, dois campeões de inovação da CES 2026



Do maior encontro de tecnologia do mundo, a CES 2026, saem dois campeões de inovação com selo L’Óreal: o Light Straight + Multi-styler, que pretende revolucionar o alisamento do cabelo (com temperaturas mais baixas mas bons resultados), e uma máscara facial LED de combate ao envelhecimento em silicone que aplica luz diretamente no rosto está a ser desenvolvida com a iSmart. Os dois dispositivos serão lançados em 2027.

Lady Dior, segundo Jonathan Anderson

Aos poucos (e depois de ter sido nomeado diretor criativo em meados de 2025), o efeito Jonathan Anderson começa a aparecer nos novos lançamentos da marca de origem francesa, detida pelo grupo LVMH. Sem espalhafato, mas com intensidade, o instagram oficial da Dior tem dado a conhecer a interpretação de Lady Dior, uma das malas mais icónicas, pelas imagens de Mia Goth, Greta Lee e Mikey Madison, fotografadas por David Sims, que há muito tempo colabora com o designer.

A coleção fala de sorte de amuletos: os que estão na mala (à boleia desta tendência mundial) e da tela usada: favos de colmeia (e uma pequena abelha), trevos de quatro folhas (e uma joaninha) – um piscar de olhos às raízes irlandesas de Jonathan Anderson ou à sorte esperada para a marca após um ano de mudanças e a nomeação de um novo CEO, Alessandro Valenti?

Six Senses estreia-se em Londres

O Six Senses chega ao Reino Unido. A inauguração em Londres, prevista para o início deste ano, é um dos acontecimentos para o grupo IHG. O edifício, reabilitado, recupera um marco arquitetónico da cidade – The Whiteley, próximo de Hyde Park e Notting Hill. Ocupa um quarteirão inteiro, tem 109 quartos, 14 branded residences, uma oferta gastronómica reunida no Whiteley’s Kitchen, Bar and Café e, como faz parte do ADN a marca, um wellness Spa. Permite reservas a partir de 2 de março.

Em Londres, a marca hoteleira explora um novo conceito de exclusividade, o Six Senses Place, destinado apenas a membros, e combinando hospitalidade e bem-estar, e reforça a estratégia de crescimento em contexto urbano, depois de ter crescido em resorts em destinos naturais (como é o caso do Six Senses Douro Valley, o único do grupo em Portugal).