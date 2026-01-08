Sul-coreana Innospace escolhe os Açores para lançar foguetões na Europa

A sul-coreana Innospace escolheu a ilha de Santa Maria, nos Açores, para lançar na Europa os seus foguetões. O contrato, fechado com o Atlantic Spaceport Consortium, é válido até 2030, estando previsto para o final de 2026 o primeiro voo orbital e lançamentos regulares nos próximos anos a partir do centro de lançamento de Malbusca.

“Este contrato está alinhado com a visão do Atlantic Spaceport Consortium para um porto espacial aberto, e somos gratos à Innospace pela confiança depositada”, afirmou Bruno Carvalho “O porto espacial de Malbusca prosperará nos próximos anos e a Innospace certamente liderará o caminho para a órbita, a partir de Santa Maria”, diz o diretor do Atlantic Spaceport Consortium, citado em comunicado.

Com este acordo, a empresa sul-coreana tem acesso prioritário à rampa de lançamento nos Açores — local que se junta ao Brasil e Austrália –, permitindo à companhia operar os seus veículos globalmente. A Innospace desenvolveu uma família de foguetões híbrida, o Hanbit, com capacidade de transportar entre 90 a 1.300 kg.

“Este acordo representa um marco significativo para a Innospace, pois estabelece o nosso primeiro local de lançamento na Europa, após o Brasil e a Austrália, expandindo nossa rede global de lançamentos para a região europeia”, disse Soojong Kim. “Ao conectar locais de lançamento na América do Sul, Oceania e Europa, construímos uma estrutura global de operações de lançamento que permite aos clientes selecionar, de forma flexível, locais de lançamento e trajetórias orbitais adaptadas aos requisitos de suas missões”, refere o fundador e CEO da Innospace, citado em comunicado.

Impacto para Portugal

Em agosto do ano passado, Portugal atribuiu a primeira licença do país para operar um centro de lançamento, autorizando o Atlantic Spaceport Consortium a gerir do centro de lançamento de Malbusca em Santa Maria.

“A decisão da Innospace de realizar lançamentos a partir de Santa Maria é um forte sinal da confiança internacional nas ambições espaciais de Portugal. Este acordo contribui para acelerar o desenvolvimento de serviços de lançamento orbital seguros, sustentáveis ​​e regulamentados a partir dos Açores, criando oportunidades para atividades de elevado valor na região”, refere Ricardo Conde, presidente da Agência Portuguesa Espacial.

A ilha de Santa Maria irá acolher o futuro Centro Tecnológico Espacial de Santa Maria (Space Hub Açores). Irá ter um investimento de 15 milhões de euros, no quadro da subscrição nacional dos programas da Agência Espacial Europeia (ESA), incluindo um contributo de três milhões de euros do Governo Regional dos Açores.

Santa Maria foi ainda o local de aterragem escolhido para o Space Rider — um veículo orbital reutilizável, não tripulado, concebido para missões de curta duração em órbita baixa — cujo voo inaugural está previsto para 2028, a bordo de um lançador Vega-C, a partir do Porto Espacial da Guiana Francesa, com regresso à ilha de Santa Maria.