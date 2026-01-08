Trabalhadores da Revolut pressionados com métricas “irrealistas”. Banco garante cumprir lei laboral

A Revolut está a ser acusada de pressionar e “explorar” os trabalhadores em Portugal com métricas de produtividade “irrealistas”. O Sindicato dos Trabalhadores das Grandes Superfícies, Armazéns e Serviços de Portugal (STGSSP) informou esta quarta-feira que recebeu várias queixas de funcionários do banco digital, que emprega cerca de 1.200 pessoas no país, sobre práticas laborais abusivas.

O STGSSP revela que, nas últimas semanas de 2025, recebeu denúncias da sucursal da Revolut em Portugal sobre uma “pressão sem precedentes” perante os trabalhadores, que indicia que a empresa britânica pretende “extinguir uma parte significativa das suas operações de suporte em Portugal”. Em causa estão métricas de produtividade “irrealistas” – confirmadas ao ECO por trabalhadores – e uma alegada imposição de mudanças de categoria profissional.

Fonte oficial da Revolut Portugal diz ao ECO que a empresa “cumpre integralmente” a lei laboral e que este é “um mercado estratégico” para o neobanco, uma “base importante” para as suas equipas operacionais e um dos mercados europeus com maior número de trabalhadores.

A Revolut defende que “sempre operou com padrões elevados”, enquanto multinacional “de alto desempenho” de um setor “altamente competitivo” como é o financeiro e tecnológico, mas garante que as expectativas perante o staff, os padrões de performance e as métricas de produtividade não foram alterados e são transparentes e coerentes em todos os departamentos e geografias.

Segundo os relatos enviados ao ECO, as tais métricas são expostas em reuniões de equipa. “A cultura da Revolut é diversa, inclusiva e incentiva cada pessoa a dar o seu melhor. Damos grande importância à atração, retenção e desenvolvimento de talento ao longo de toda a organização. Trabalhamos num ambiente colaborativo, exigente e de apoio mútuo”, afirma a fintech liderada por Nik Storonsky.

A STGSSP denuncia ainda obstrução à atividade sindical nas antigas instalações da Revolut em Matosinhos, o que terá motivado a intervenção da PSP, e faltas a reuniões, inclusive uma que foi convocada pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) para segunda-feira (5 de janeiro).

Questionada pelo ECO sobre as razões para estas ausências, a Revolut respondeu apenas que “mantém canais de diálogo abertos” quer com os colaboradores quer com os seus representantes legais e “continua disponível para um envolvimento construtivo dentro dos enquadramentos adequados”.

A DGERT convocou a entidade sindical e a Revolut para uma reunião de “conciliação” no próximo 12 de janeiro, pelas 11h00, nas instalações do Porto. O sindicato espera que a fintech se faça representar e diz que “não aceitará a normalização deste tipo de práticas, que colocam o lucro acima da dignidade humana, do trabalho com direitos e da sustentabilidade social” e comprometem a transição para uma “economia justa, solidária e socialmente responsável”.